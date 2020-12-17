Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656, який передбачає зниження ставки ПДВ для аграріїв із 20% до 14%.

Соответствующий законопроект поддержали 255 нардепов.

Согласно пояснительной записке к документу, снижение ставки НДС с 20% до 14% не приведет к потерям для одной из заинтересованных сторон (государства или предприятия).

НДС в 14% устанавливается для следующей сельхозпродукции: крупный рогатый скот; свиньи живые; в части цельного молока, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, семена рапса, семена подсолнечника, семена и плоды прочих масличных культур, сахарной свеклы.

Данное голосование было частью договоренности с группой «Довира», чтобы они дальше дали голоса за министра аграрной политики Романа Лещенко.

Вместе тем, депутаты провалили еще одну правку, которую у них просили производители табачных изделий электрического нагрева (айкосы).

По последним договоренностям повышение ставки акциза для них должны были снизиться с 300 до 200% с последующим повышением на 30% ежегодно. Давид Арахамия просил фракцию поддержать правки. Но Лада Булах поставила правку на подтверждение и «Слуги» ее провалили. При этом некоторые депутаты просили себе в чате фракции ящик сигар за голосование.

Во время голосования Александр Дубинский стоял у трибуны и махал рукой, чтобы за правку не голосовали.