Депутаты фракции "Слуга народа" во второй раз за две недели отказались поддержать программу Кабинета Министров. Это произошло несмотря на то, что поддержать Правительство Дениса Шмыгаля их просил Президент страны Владимир Зеленский.

Об этом идет речь в материале #Букв “Как “Слуги” проигнорировали Зеленского, а Арахамия пригрозил оставить фракцию на Скичко”.

Тот факт, что 30% депутатов монобольшинства не дали голоса за программу Правительства, говорит не только о том, что теперь у Кабмина Шмыгаля нет годового иммунитета, но также и о том, что ослушались Президента.

Депутатам “СН” не нравится, как в целом Кабмин, так и поведение конкретных министров. “Слуг” не устраивает способ взаимодействия между Радой, Кабмином и Президентом.

Они утверждают, что на встрече с фракцией Зеленский не рассказывал о том, “какой хороший Кабмин”, а просил поддержать программу Правительства.

“Он не рассказывал нам, какое у нас хорошее Правительство. Нет. Но он просил поддержать программу Правительства, чтобы показать, что мы одна команда, чтобы его потом не кпинили, что у него нет большинства”, – рассказал один из “Слуг” на условиях анонимности.

При этом, в “СН” считают, что если бы Зеленский не говорил с фракцией, то поддержка программы Шмыгаля могла бы быть еще меньше.

“То, что Зеленский попросил, это на самом деле существенно повлияло на результат. Иначе Шмыгаль не получил бы и 100 голосов от фракции. Так же проголосовали 207. И это результат отношений Кабмина и фракции, которые накопилось за эти месяцы”, – добавил собеседник #Букв.

“Слугам” не нравится, что министры не приходят на заседания профильных комитетов, не отвечают на вопросы, не слышат мнения нардепов и не считаются с их работой.

“Спросите, сколько раз министр экономики приходил на профильный комитет. Сколько на аграрный? Один то же самое с Марченко. Буславец избегает встреч с большинством и разговоров об энергетике”, – рассказал еще один представитель “Слуг”.

Аналогичная ситуация вокруг назначения министром образования Сергея Шкарлета. Несмотря на то, что несколько дней Офис Президента собирал голоса “за” его назначение, на комитете кандидатуру не поддержали. Теперь, по словам депутатов, на Банковой рассматривают возможность “уволить главу комитета”.

В “Слуге” обратили внимание на то, что тех кандидатов, которые идут от депутатов или были с ними согласованы – без проблем поддерживают. Если нет – решение логичное.

“Так было в последний раз с Ткаченко (его поддержали, так как знали, – ред.). с остальными придется помучиться. Вряд ли по Шкарлету будет позитивное решение”, – отметил один из “Слуг”, обратив внимание на то, что у кандидата на должность главы МОН есть сторонники.