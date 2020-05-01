Об этом сообщается в материале #Букв.
“Мы не собираемся сбавлять обороты нашей работы по Сытнику, потому что если мы его отпустим, он пойдет в атаку на генпрокурора”, – рассказал один из депутатов от фракции “Слуги народа”.
Отмечается, что некоторые депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания дабы поставить на нем вопрос об отставке Артема Сытника.
При этом лидеры фракции предупреждали депутатов, что заседаний Верховной Рады больше не будет до 8 мая.
Напомним, что глава Международного валютного фонда в Украине отправил Президенту письмо с критикой увеличения возможности отставки директора НАБУ Артема Сытника.
- Народные депутаты от фракции “Слуги народа” поссорились между собой из-за того, кто “слил” информацию о возможной отставке генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки и главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Артема Сытника.