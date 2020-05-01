Несмотря на прямое неодобрение таких действий со стороны Международного валютного фонда, депутаты от "Слуги народа" собирают подписи за отставку Артема Сытника с поста директора НАБУ.

Об этом сообщается в материале #Букв.

“Мы не собираемся сбавлять обороты нашей работы по Сытнику, потому что если мы его отпустим, он пойдет в атаку на генпрокурора”, – рассказал один из депутатов от фракции “Слуги народа”.

Отмечается, что некоторые депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания дабы поставить на нем вопрос об отставке Артема Сытника.

При этом лидеры фракции предупреждали депутатов, что заседаний Верховной Рады больше не будет до 8 мая.

Напомним, что глава Международного валютного фонда в Украине отправил Президенту письмо с критикой увеличения возможности отставки директора НАБУ Артема Сытника.