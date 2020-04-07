Covid-19 Украина

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Депутаты уже 33 раза пытались отменить принятые законы, – КИУ

Народные депутаты за время работы Верховной Рады IX созыва 33 раза пытались отменить принятые законы.

Вторник, 7 апреля 2020, 15:04

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

“31 марта народные депутаты  приняли во втором чтении и в целом закон о рынке земли. Однако почти сразу после принятия было зарегистрировано Постановления о его отмене. Всего зарегистрировано 13 различных постановлений об отмене закона, что является рекордом для ВР IX созыва”, – говорится в сообщении.

Так, в КИУ проанализировали, как часто за период работы Рады народные депутаты пытались отменить принятые законы и насколько их действия были успешными.

По данным КИУ, народные депутаты пытались отменить результаты голосования за 18 законов, зарегистрировав 33 Постановления ВР на их отмены. Отмены некоторых законов требовали сразу несколько политических сил.

Отмечается, что кроме закона о земле, депутаты требовали отменить принятие закона “О среднем образовании”, об изменениях в деятельности судейского самоуправления, о процедуре импичмента Президента, относительно объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, так называемый закон о кассовых аппаратах для ФЛП и др.

При этом ни разу голосования за соответствующие Постановления ВР не набрали 226 “за” и, как следствие, не были приняты.

Теги: народные депутаты

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