Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ поддержали 320 депутатов при необходимых 226.
“Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 2020 года № 462-IX, предусмотрев, что в течение действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, и до его отмены Верховная Рада Украины работает в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)”, – говорится в документе.
Таким образом, в настоящее время депутаты отменили все очередные пленарные заседания до 24 апреля. В случае продления Правительством карантина дальнейшие заседания также будут аннулированы. В то же время нардепы имеют возможность созвать внеочередное заседание, или собираться на них по требованию Президента.
Согласно календарному плану сессии, следующее пленарное заседание Рады может состояться 5 мая.
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