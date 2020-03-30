Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ поддержали 320 депутатов при необходимых 226.

“Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 2020 года № 462-IX, предусмотрев, что в течение действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, и до его отмены Верховная Рада Украины работает в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)”, – говорится в документе.

Таким образом, в настоящее время депутаты отменили все очередные пленарные заседания до 24 апреля. В случае продления Правительством карантина дальнейшие заседания также будут аннулированы. В то же время нардепы имеют возможность созвать внеочередное заседание, или собираться на них по требованию Президента.

Согласно календарному плану сессии, следующее пленарное заседание Рады может состояться 5 мая.