На него вынесут один законопроект, касающийся законодательного спама, сообщили источники #Букв среди депутатов. Документ существенно ограничит количество правок.

Еще утром депутаты не были уверены в том, что заседание состоится, поскольку шел поиск голосов тех, кто проголосует за законопроект.

“Мы понимаем, что 5 поправок на фракцию очень мало, и мы готовы пойти на изменения в этот пункт после принятия законопроекта, чтобы право на правку было у каждого депутата и поправок было до тысячи. Но мы не можем внести новый проект изменений в регламент, потому что его тоже положат 12 тысячами поправок “, – сказал собеседник Букв во фракции “Слуга народа”.

Поэтому решили выносить законопроект, который уже принят в первом чтении, но его не готовы поддержать даже депутаты от “Слуг”.

Также депутаты монобольшинства ждут голоса фракции Святослава Вакарчука, но та еще не приняла решения по этому поводу.

Изменения в регламент позволят снять большинство поправок в антиколомойского законопроекту, относительно невозвращения бывшим владельцам Приватбанка. Как известно, их там 16300.

Нардеп Евгения Кравчук вчера сообщила, что изменения, которые будут внесены в регламент Рады, еще пройдут обсуждение внутри фракции. Сейчас рабочая версия выглядит следующим образом:

• В случае, когда к законопроекту вносится больше правок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 правок, он может рассматриваться по специальной процедуре.

• Инициировать специальную процедуру могут не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР. А решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только Парламент 226 голосами.

• Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении 5 поправок, а депутат – на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

• После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

• Во время рассмотрения законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут.