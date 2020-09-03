Инициатива предлагает в день выборов проводить опросы общественного мнения.
Чтобы рассмотреть эти изменения, был срочно созван комитет.
«Вчера Корниенко пришел на комитет и сказал, что эта норма снимается. А сегодня в час ночи смс в чат, что надо собраться утром и рассмотреть изменения … Парни, если продолжите так ломать через колено, закончите как Янукович», -заявил с трибуны нардеп Игорь Гузь.
Депутаты «Голоса», «ЕС», «Батькивщины» и групп «За будущее» и «Доверие» высказались против.
Чтобы получить нужный результат, власти не хватило одного голоса.
Увидев результаты голосования, председатель комитета Клочко пытался поставить вопрос на переголосование под предлогом, что якобы чья-то карточка не сработала. Затем несмотря на требования представителей фракции «Голоса» закрыть комитет, депутаты оставались в зале.
Вернувшись в зал Рады, председатель комитета Александр Клочко и председатель подкомитета Александр Корниенко долго о чем-то советовались возле трибуны и кому-то звонили.
В результате законопроект без скандальной нормы был провален в зале.
Депутат Сергей Соболев из «Батькивщины» отметил, что эта норма «позволит манипулировать общественным сознанием». «Именно поэтому все законы запрещали проводить опрос в день выборов и в определенный период», – подчеркнул он.
- Напомним, фракция “Слуги народа” предлагает разрешить Центральной избирательной комиссии проводить социологические опросы.
- Юрист, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера считает, что предложение фракции “Слуги народа” разрешить Центральной избирательной комиссии проводить социологические опросы направлена на то, чтобы все их контролировать.“Право проводить социологические опросы, исследования и так далее — это не совсем свойственная функция Центральной избирательной комиссии, как государственного органа. По моему мнению, для этого достаточно социологических различных служб, и достаточно уважаемых, работающих годами, и к работе которых нет никаких замечаний”, – сказал Магера в комментарии Буквам.“Такая инициатива у меня вызывает удивление, не первый ли это шаг к, скажем, определенному какому-то лицензированию в будущем по таким социологическим исследованиям, так как это в Республике Беларусь на сегодня. Где никто не может провести ни одного независимого социологического опроса без разрешения государства”, – отметил юрист.