Народный депутат Андрей Деркач, против которого в США ввели санкции, обвинив его в пособничестве российскому вмешательству в американские выборы президента, заявил, что это — "месть демократов".

Соответствующий пост опубликован на Facebook-странице Деркача.

“Решение Минфина США — превентивное реагирование на мою следующую пресс-конференцию по разоблачению демокорапшн. Будет очень интересно”, — заявил он.

Он сообщил, что на следующей неделе представит “шокирующие факты”, разоблачающие коррупцию среди демократов. Утечки информации о предстоящей пресс-конференции, уверяет Деркач, стали причиной введения санкций.

Нардеп отмечает, что демократы боятся этой пресс-конференции.

“Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины”, — подчеркнул Деркач.

По словам нардепа, санкции — “месть демокорапшн” в лице кандидата в президенты и экс-вице-президента Джо Байдена, заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента и временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.

“Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей”, — считает Деркач.

Помимо этого, народный депутат анонсировал судебные разбирательства с властями США.

“Подобная информация от Минфина США, открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде. Считаю, что победа в этой истории станет логичным ответом представителям “Демокорапшн” в моей борьбе за отстаивание национальных интересов Украины”, — добавил он.

О каких санкциях идет речь?

10 сентября Министерство финансов США внесло в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц Управления по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) народного депутата Андрея Деркача и трех граждан России. Указывалось, что санкции связаны с вмешательством в американские выборы и кибератаками.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что указанные лица связаны с российской “фермой троллей”, которую считают причастной к вмешательству в выборы в США.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в своем докладе об иностранном вмешательстве в выборы в США вспомнил об Андрее Деркаче, как пособнике России, в связи с публикацией нардепом нескольких компрометирующие записей — так называемых “пленок Деркача”.

На днях стало известно, что у Деркача была команда лоббистов в Вашингтоне.

“Пленки Деркача”

19 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с “компроматом” на него сфабрикованы, операция имеет русские корни. Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с этим.

Подозреваемый в коррупции прокурор Константин Кулик, который недавно был уволен из органов прокуратуры, рассказал, как создавались “пленки Деркача”.

Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена ​​на то, чтобы разобщить наши страны.

Президент Владимир Зеленский, комментируя скандальные пленки, заявил, что это — “не последний звонок”, который будет опубликован, и этим должны заниматься правоохранительные органы.

“О Порошенко-Байдене? Да, я слышал. Я прокомментирую: я говорю, я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы, который увидят граждане. Реагировать должны прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата Деркача… Я знаю, что это могут квалифицировать как госизмену”, — сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции в Мариинском дворце 20 мая.

Уже в июне Андрей Деркач обнародовал новые записи, на которых Порошенко якобы поблагодарил вице-премьера США Джо Байдена за то, что он подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтобы те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.

В августе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить шансы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента. В этом ключе председатель контрразведки напомнил о публикации Украинский нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.