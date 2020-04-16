Одним из признаков проявления симптомов COVID-19 у детей и подростков – это небольшие дерматологические поражения на ступнях.

Об этом сообщается на официальном сайте Генерального совета ортопедических колледжей Испании.

Совет колледжей ортопедов объявил, что будет регистрировать подобные случаи для дальнейших эпидемиологических и научных исследований. Ортопеды утверждают, что эти симптомы чаще проявляются именно у пациентов с COVID-19.

Поражения похожи на следы от ветряной оспы или кори, обычно появляются вокруг пальцев ног и заживают, не оставляя следов на коже.

Подобные многочисленные случаи наблюдаются и в других странах: Италии, Франции, Испании.

Отметим, что из-за короткого эти научные доказательства еще не могут использоваться. Однако в Совете ортопедов призвали медицинский персонал быть бдительными и обращать внимание на подобные признаки, которые вероятно, помогут определить инфекцию на зачаточной стадии.