Об этом сообщает Dozorro.
Наиболее активно автомобили заказывали в сентябре и октябре, а 98% приобретенных авто были новыми. Сумма, которую потратили на автомобили, оказывается больше за расходы государства на аппараты искусственной вентиляции легких, отмечают в Dozorro.
Больше всего автомобилей закупило Министерство внутренних дел. В частности, Национальная полиция приобрела 748 специализированных авто с дополнительным оборудованием на 369 млн грн. Все эти авто приобрели у одного поставщика.
Областные службы “Укравтодора” приобрели 44 авто на 36,3 млн грн. Часть этих машин были премиум-класса. После огласки в СМИ часть закупок были отменены. Однако даже несмотря на это много дорогих автомобилей таки были куплены.
Также автомобиль купило и КП Киевского областного совета “Областное психиатрически наркологическое медицинское объединение» – за 1,3 млн грн, и Днепропетровский профессиональный колледж спорта – за 1,4 млн грн.
Чаще всего государственные заказчики выбирали марку Renault, а модель – Renault Duster. Эти автомобили в основном закупали для медицинских работников сельской местности, а также для Национальной полиции. 200 из них приобрели в мае, а еще 65 в ноябре. Еще 40 таких автомобилей приобрела Государственная пограничная служба Украины.
Кроме того, часто заказывали автомобили марки Peugeot и Toyota. В частности, 14 автомобилей Toyota Camry приобрели для Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.
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