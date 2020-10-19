Об этом он заявил во время согласительного совета, сообщают #Буквы.

По словам Рахманина, он вместе с коллегами Романом Костенко и Романом Лозинским пообщались с бойцами на востоке страны. Военные расспрашивали народных депутатов о том, когда государство закроет долги перед защитниками в части поставки боеприпасов, оружия и вооружения, особенно новых образцов.

“Потому что приходится констатировать, что государственный оборонный заказ, судя по всему, будет сорван. Проблема выполнения государственного оборонного заказа – это не столько вопрос недофинансирования, а неэффективного освоения денег. Началось все с того, что государственный оборонный заказ поступил в комитет для согласования с опозданием. Деньги поставляются с опозданием. К большому сожалению, согласно давней украинской традиции, подавляющее большинство средств предусмотрено для освоения на три последние месяца”, – сказал Рахманин.

Нардеп подчеркнул, что сейчас возникает ситуация, когда огромная часть предприятий и исполнителей отказываются подписывать контракты, потому что в них предусмотрены нереалистичные сроки.

“Все, что происходило в течение года происходило не вовремя. Не вовремя готовилась проектная документация, не вовремя подыскивались заказчики и соисполнители, не вовремя проводились экспертизы, не вовремя проводились тендеры или вообще не проводились, не вовремя шли соответствующие приказы от правительственных структур. Все происходило не вовремя. Доходило до смешного – в контрактах иногда предусмотрено изготовление и поставку продукции в течение 6 или 12 месяцев, хотя даже при тепличных условиях это требует 18 месяцев … В большой части государственного заказа сроки выдержаны не будут. И это ставит под угрозу обороноспособность государства, национальной безопасности”, – отметил Рахманин.