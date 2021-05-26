За квітень державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 20 млрд грн та на 1,16 млрд дол. США у доларовому еквіваленті.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Зокрема, державний борг збільшився на 23,27 млрд гривень (1,23 млрд дол. США), а гарантований державою борг зменшився на 3,26 млрд грн (70 млн дол США).

Зазначається, що станом на кінець квітня 2021-го року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 534,28 млрд грн (91,33 млрд дол. США в еквіваленті в іноземній валюті).

“Збільшення державного боргу відбулось, в основному, внаслідок розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів США з погашенням в 2029 році. Дохідність єврооблігацій була встановлена на рівні 6,875%. Державний борг станом на кінець квітня склав 2 258,04 млрд грн (81,37 млрд дол. США), з яких 44,6% складає державний внутрішній борг (ОВДП), а 55,4% – державний зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (19,0% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (30,2%) та іншого зовнішнього боргу (6,2%). Частка державного боргу в гривні станом на кінець квітня 2021-го року зменшилась до 38,9%”, – пояснили у Мінфіні.

Протягом квітня 2021-го року Мінфін провів 20 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 14,4 млрд гривень на фінансування державного бюджету. Платежі з погашення державного боргу в січні-квітні 2021 року склали 141,9 млрд грн, платежі з обслуговування – 45,7 млрд грн.