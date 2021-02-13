Общегосударственный телеканал в Турции TGRT Haber в своем эфире показал карту американской компании Stratfor о возможном расширении сфер влияния Турции в 2050 году.

Видео опубликовано на канале TGRT Haber.

Так, в зону влияния Турции могут попасть страны: Греция, Южный Кипр, Ливия, Египет, Сирия, Ирак, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Оман, Йемен, страны Персидского залива, Грузия, Армения, Азербайджан, Крым, Туркменистан и Казахстан. Также на карте указана и часть Донбасса.

Отмечается, что в 2050 году Турция будет иметь повлияет на все эти территории, пишет издание Takvim.

Stratfor – это компания “глобальной разведки”, базирующаяся в Техасе. Вместе с Dow Chemical и крупными военно-оборонными компаниями, такими как Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon, предоставляет секретные разведывательные данные американским правительственным учреждениям, таким как Министерство внутренней безопасности, Командование морской пехоты и Агентству военной разведки.

Некоторые СМИ называют Stratfor “теневым ЦРУ”.