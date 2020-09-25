Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook.

Ведомство закрыто и не принимает граждан еще со среды, 23 сентября.

“С 23 сентября прием граждан прекращен, также руководство решило ограничить доступ к помещению, расположенному на улице Владимирской, 9 в Киеве. В офисе проводится дезинфекция”, – сказано в сообщении.

В помещении проводят дезинфекцию.