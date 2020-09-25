Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook.
Ведомство закрыто и не принимает граждан еще со среды, 23 сентября.
“С 23 сентября прием граждан прекращен, также руководство решило ограничить доступ к помещению, расположенному на улице Владимирской, 9 в Киеве. В офисе проводится дезинфекция”, – сказано в сообщении.
В помещении проводят дезинфекцию.
- 16 сентября Кабинет Министров Украины на заседании изменил критерии установления “красной зоны” адаптивного карантина в регионах.
- 21 сентября в регионах “красной” зоны ввели новые ограничения. #Буквы рассказывали, что изменится.
- Ранее Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.