Державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.

Про це повідомляють #Букви.

Канал транслюють не лише на окупованій частині України, а й на усій території країни на платформі Youtube. 11 квітня канал випустив сюжет під назвою “Радикали в Україні. Розбір”.

Зокрема, автори сюжету взяли коментар в експерта Гельсінської правозахисної групи Мирослава Грінберга, який каже, що українські радикали “просто заперечують, що у людей є права, заперечують рівноправ’я та нападають на феміністок”.

Крім того, автори сюжету наголошують, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують в медіа “разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми чи погрози”. Також канал наголошує, що такі “екстремістські дії” деяких націоналістів начебто грають на руку російській пропаганді.

Зазначається, що через “перебільшення і маніпуляції може здатися, що такі дії праворадикалів повсюдні, а влада на них не реагує”. На думку журналістів каналу, це відлякує жителів окупованих територій та може сповільнити процес реінтеграції.

Водночас аналітик “Донецького інституту інформації” Віталій Сизов констатував, що їхні гасла “абсолютно європейські та не націоналістичні”, тому людям нема чого боятися.

Також у сюжеті згадали затримання активістів акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка, а також Семена Семенченка. Журналісти цілеспрямовано наголосили на зв’язках Стерненка та Семенченка з “Правим сектором”.

При цьому увагу акцентували на тому, що виборці підтримують радикальний курс на рівні 5%.

Додамо, що у сюжеті кадри з мітингів та мирних акцій протесту українських націоналістів переплітаються із кадрами пропагандистських сюжетів росТВ. Складається враження, що автори матеріалу зробили це навмисно, хоча й не надали доказів того, що українські націоналістичні організації пов’язані з пропагандою країни-агресора.

Довідка. “Дом” – російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України. Після створення телеканалу 1 березня 2020 року, він підпорядковувався напряму Міністерству культури України та інформаційної політики. У червні 2020 року стало відомо, що розпочався процес передачі телеканалу від Мінкульту до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Процес передачі завершився 20 січня 2021 року.

Раніше на початку квітня в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом” прессекретарка президента Юлія Мендель заявила про існування “української російської мови”. Вона висловила думку, що “українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни”.

Крім того, Мендель вважає, що в боротьбі за мову деякі українці фактично перетворилися на “ангелів з піною на губах”, які “вступають в бій за праве діло”.

Також Мендель закликала борців за українську мову направити енергію “на навчання звичайної граматики”.