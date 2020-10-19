Законопроект о государственном бюджете на 2021 народные депутаты смогут рассмотреть с 3 ноября, когда Парламент вернется к работе после местных выборов.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

“В пятницу не состоялось заседание комитета по техническим причинам. И согласно действующему законодательству, документ, который мы должны были рассматривать завтра – не готов. Мы не сможем на пленарном заседании его рассмотреть. Народные депутаты с ним не ознакомились, комитет не принял соответствующее решение. Я уверен, что в ближайшее время он будет подготовлен. И после того, как пройдут выборы, мы согласно графику работы вернемся в Верховную Раду”, – сказал Разумков.

По его словам, рассмотреть этот законопроект депутаты смогут с 3 ноября.