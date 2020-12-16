Накануне Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2021 год. В главном финансовом документе страны увеличили расходы на силовиков, однако "срезали" на образование и Пенсионный фонд.

#Буквы рассказывают, какими будут выплаты в 2021 году и чего ждать украинцам.

Основные показатели госбюджета-2021

Госбюджет-2021 основывается на макроэкономическом прогнозе, согласно которому предполагается рост реального ВВП на 4,6% (после падения примерно на 4,8% в текущем году).

Инфляция прогнозируется на уровне 7,3%, а среднегодовой курс – 29,1 гривны к доллару США.

Размер номинальной среднемесячной зарплаты прогнозируется на уровне 13,6 тыс. грн, а уровень безработицы – 9,2%.

С момента принятия документа в первом чтении доходы госбюджета увеличили на 21 млрд грн: теперь они составляют 1 трлн 92 млрд грн.

Расходы сокращены до 1 трлн 328 млрд грн (в первом чтении было 1 трлн 331 млрд грн). Как отмечали в Минфине Украины, это позволило уменьшить уровень дефицита госбюджета ко второму чтению (разницу между доходами и расходами) с 6% до 5,5%. Но все равно дефицит составляет 240 млрд гривен.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2021 года составит 2189 гривен, с 1 июля – 2294 грн, с 1 декабря – 2393 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц: с 1 января – 2270 гривен, с 1 июля – 2379 гривен, с 1 декабря – 2481 гривна.

Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января – 1769 гривен, с 1 июля – 1854 гривны, с 1 декабря – 1934 гривны.

Что будет с зарплатами?

Минимальная зарплата

Минимальная зарплата составит в месячном размере: с 1 января – 6000 гривен, с 1 декабря – 6500 гривен.

Как известно, в Кабмине решили перенести повышение “минималки” до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Это уменьшит поступления от налога на доходы физических лиц и ЕСВ, которым, в частности, финансируется и Пенсионный фонд.

Такое решение в Минфине объясняли тем, что резкое увеличение размера минимальной заработной платы может повлиять на инфляцию.

Педагоги

Ко второму чтению было решено сократить расходы на Министерство образования и науки Украины – на 4,097 млрд грн. В частности, на 2,86 млрд грн сокращена образовательная субвенция местным бюджетам (а это, в том числе, зарплаты педагогам).

Как известно, ранее Кабинет Министров еще на год перенес реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о повышении зарплат учителей на 20–70%. Согласно этому документу, с 1 января 2021 года зарплата педагогов должна была составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (6810 грн). С 2022 года размер оклада должен был увеличиться до 3,5 минимумов, а с 2023-го – до четырех.

В МОН ранее объясняли, что реализация постановления в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет — около 39 млрд грн, местные бюджеты — около 11 млрд грн), а таких денег нет.

Согласно данным министерства, должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы с сентября 2020 года составляет 4 050 грн; учителя I категории – 5 051 грн; учителя высшей категории – 5385 грн.

Впрочем, в Минобразования уверяют, что повышение зарплат педагогам в 2021 году все же будет.

“В госбюджете на 2021 год Министерству образования и науки Украины предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году. В основном это средства для увеличения заработной платы работников образования с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%”, – заверил и. о. министра Сергей Шкарлет.

Медицина

Как известно, Министерство охраны здоровья Украины просило выделить на 2021 год 296 млрд грн, в том числе 15,1 млрд гривен – на вакцинацию от COVID-19. Кроме того, эти средства планировалось направить на существенное повышение зарплат медикам.

Как отмечали в МОЗ, сейчас средняя заработная плата врача составляет примерно 9 тысяч грн, среднего медицинского персонала – 7 тысяч грн, а младшего медперсонала – 5 тысяч грн.

Согласно расчетам министерства, справедливые зарплаты для медиков должны начинаться с 23 тыс. грн – для врачей, с 17 тыс. грн – для среднего медицинского персонала и с 12 тыс. грн – для младшего медперсонала. В связи с этим МОЗ в своем бюджетном запросе на 2021 год и заложил расходы на медицину в размере 296 млрд грн.

Однако в принятом вчера госбюджете-2021 предусмотрено выделение на медицину лишь 159,19 млрд. Из них на вакцинацию от коронавируса предусмотрено только 2,6 млрд грн.

В связи с этим МОЗ готовит законопроект, согласно которому минимальная зарплата медиков привязывается к прожиточному минимуму (что позволило бы ее повысить).

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет, что “в следующем году зарплаты всех медиков будут повышены на 30%”.

Что будет с пенсиями?

В 2021 году бюджет Пенсионного фонда решено урезать на 8,5 млрд грн (речь идет о финансовом обеспечении выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, дефицита средств ПФУ).

Как это отразится на пенсиях, пока до конца не понятно. Ранее в Кабмине планировали пятиэтапное повышение пенсий в 2021 году, которое должно было коснуться около 10 млн украинцев.

В частности, на март 2021 года была запланирована индексация пенсий на 11 % (с 1 марта). Однако на днях глава Минфина Сергей Марченко в одном из интервью отмечал, что сейчас вопрос сроков индексации дискутируется.

“Средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в полном объеме. Сейчас дискутируем о сроках индексации – с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда”, – заявлял он.

На январь 2021 года запланировано повышение пенсий с 2100 до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более (в связи с ростом минимальной зарплаты до 6 000 тысяч гривен).

Также планируется продлить доплаты по 500 гривен для лиц старше 80 лет.

Должны стартовать ежемесячные доплаты к пенсии в сумме до 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет (ориентировочно с июля).

Субсидии

Расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме предусмотрены в сумме 36 млрд 607,7 млн гривен.

Это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).

Как ранее объяснял министр Марченко, Минфин сократил расходы на субсидии в госбюджете-2021 из-за повышения минимальной заработной платы, в связи с чем “определенные категории граждан смогут сами оплачивать и не будут субсидиантами”.

Тем временем в Кабмине уже анонсировали пересмотр тарифов на электроэнергию в сторону повышения (но окончательного решения пока нет). Кроме того, для украинцев каждый месяц пересчитывают тарифы на газ. Например, в ноябре нынешнего года цены на газ для населения выросли почти на 35 %.

Кому повысили?

В госбюджете-2021 расходы не только урезали, но и повышали.

Так, расходы на обслуживание и обеспечение деятельности Офиса президента Владимира Зеленского так и не уменьшили (несмотря на обещания), оставив на уровне 1,269 млрд грн. На 2020 год бюджетом было предусмотрено 912,4 млн грн на обслуживание ОПУ (таким образом, рост составил почти 40%).

Ко второму чтению в госбюджете-2021 увеличили расходы на:

• Аппарат Верховной Рады – на 247 млн гривен (с 2,29 млрд до 2,535 млрд гривен);

• хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров – на 79,3 млн грн;

• Офис генерального прокурора – на 2,034 млрд грн (до 11,54 млрд гривен);

• аппарат Министерства внутренних дел – на 797,4 млн гривен (до 14,9 млрд грн);

• Госпродпотребслужбу – на 538,1 млн гривен;

• Министерство иностранных дел – на 498,2 млн гривен;

• Министерство энергетики – на 350 млн гривен;

• Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности – на 42,3 млн грн;

• Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,2 млн гривен;

• Министерство инфраструктуры – на 2,405 млрд грн (из них 1 млрд грн выделили на развитие инфраструктуры аэропортов);

• Министерство молодежи и спорта – на 427,3 млн гривен;

• Министерство культуры и информационной политики – на 1,146 млрд грн;

• Государственное космическое агентство – на 549,5 млн грн;

• Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей – на 59,87 млн грн (с 56 млн грн до 115,9 млн грн);

• Фонд государственного имущества Украины – на 136,9 млн грн.