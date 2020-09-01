Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.
По данным Госказначейства, доходы госбюджета за 8 месяцев 2020 были на 2,5% выше прошлого года, когда они составляли 671,8 млрд гривен.
При этом в августе 2020 доходы государственного бюджета Украины составили 100,2 млрд гривен. Это на 15,2% больше плана и на 14,8% больше уровня прошлого года, когда они составляли 87,7 млрд гривен.
В то же время сумма средств на Едином казначейском счете за месяц несколько сократилась и на 1 августа составляет 45,7 млрд гривен (месяцем ранее – 51,7 млрд гривен).
Ранее сообщалось, что план доходов госбюджета Украины в первом полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%.
- Напомним, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект №3279 Кабмина о внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год”. Эти изменения были обусловлены необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.
- Тогда Министерство финансов предлагало сократить почти на половину финансирование культуры и кино. Также было предусмотрено сокращение расходов на спорт.