Доходы государственного бюджета Украины за январь-август 2020 составили 688,6 млрд гривен. Это на 3,8% (20,0 млрд гривен) меньше плана, скорректированного в апреле.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета за 8 месяцев 2020 были на 2,5% выше прошлого года, когда они составляли 671,8 млрд гривен.

При этом в августе 2020 доходы государственного бюджета Украины составили 100,2 млрд гривен. Это на 15,2% больше плана и на 14,8% больше уровня прошлого года, когда они составляли 87,7 млрд гривен.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счете за месяц несколько сократилась и на 1 августа составляет 45,7 млрд гривен (месяцем ранее – 51,7 млрд гривен).

Ранее сообщалось, что план доходов госбюджета Украины в первом полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%.