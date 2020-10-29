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Госбюро расследований вызвало на допрос главу КСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало главу Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос на 2 ноября.

Четверг, 29 октября 2020, 23:15

Об этом сообщается на сайте ГБР.

“Следственными ГБР расследуется ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется глава Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации”, – заявил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

Во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

“Так, глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений. С этой целью следователем Государственного бюро расследований вызвано главу КСУ для допроса на 02.11.2020”, – отметили в ГБР.

Как сообщалось, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможной несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О Государственном бюро расследований “,” О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений “, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины.

Своим решением суд отменил ответственность за ложное декларирование и ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Теги: ДБР, декларация, допрос, КСУ

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