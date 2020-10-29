Госбюро расследований вызвало на допрос главу КСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало главу Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос на 2 ноября.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

“Следственными ГБР расследуется ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется глава Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации”, – заявил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

Во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

“Так, глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений. С этой целью следователем Государственного бюро расследований вызвано главу КСУ для допроса на 02.11.2020”, – отметили в ГБР.