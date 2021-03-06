Об этом сообщили на сайте американского ведомства.

Мария Колесникова на президентских выборах 2020 в Беларуси возглавляла штаб экс-банкира Виктора Бабарико. После его ареста она присоединилась к Светлане Тихановской, а после ее бегства из Беларуси возглавила женские мирные митинги в стране. После выборов Колесникова стала членом президиума Координационного совета оппозиции. Против нее и ее сподвижников власти Беларуси открыли уголовное дело о захвате власти. Всех членов Совета арестовали или насильно выдворили из страны.

8 сентября Колесникову задержали в Минске и пытались насильно выдворить из страны. На границе она разорвала паспорт и отказалась уезжать. Ей предъявили обвинение в попытке захвата власти. На данный момент Мария арестована и выходит на связь с родственниками через письма и адвокатов.

“В преддверии президентских выборов 9 августа 2020 года белорусские женщины стали доминирующей политической силой и движущей силой социальных изменений в Беларуси, в немалой степени благодаря Марии Калесниковой. После того как власти заключили в тюрьму или сослали трех самых популярных оппозиционных кандидатов-мужчин, Мария и ее партнеры бросили исторический вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. Мария продолжает оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси… Несмотря на задержание, Мария продолжает поддерживать демократическое движение в Беларуси и служит источником вдохновения для всех, кто стремится добиться свободы для себя и своей страны”, – сказано на сайте Госдепа .

Кроме Колесниковой, лауреатами аналогичной премии стали женщины из Китая, Конго, Гватемалы, Ирана, Непала, Сомали, Испании, Шри-Ланки, Турции, Венесуэлы и не только.

Виртуальная церемония вручения наград состоится в понедельник, 8 марта. Награждать женщин будет государственный секретарь Энтони Блинкен. Со специальной речью выступит первая леди страны Джилл Байден.

Кроме этого, Блинкен вручит почетную награду IWOC группе из семи афганских женщин, которые были убиты в 2020 году за свою работу в сфере защиты женских прав и свобод.

Справка. Эта премия присуждаемая госсекретарем ООН уже 15 лет. Лауреатами премии могут стать женщины со всего мира, которые продемонстрировали исключительное мужество и лидерство в отстаивании мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. С марта 2007 года премию вручили 155 женщинам из более чем 75 стран мира. Согласно установленной процедуре, дипломатические миссии США за границей номинируют одну мужественную женщину, а лауреатов выбирают и утверждают высокопоставленные должностные лица.