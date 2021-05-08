Держдеп США обіцяє посилювати безпекову співпрацю з Україною

Про це заявила заступниця речника Державного департаменту США Джалін Портер, повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що під час візиту до Києва держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив підтримку суверенітету України та її територіальної цілісності, особливо на тлі російської агресії.
“Ми продовжимо зміцнювати наше партнерство у сфері безпеки з Україною, щоб вона могла захистити себе в умовах агресії”, — сказала Портер.
Вона також додала, що Блінкен дав зрозуміти, що необхідно продовжувати роботу щодо усунення внутрішньої загрози корупції, з якою стикається Україна.
Крім того, США закликали українських посадових осіб посилити корпоративне управління, щоб державні підприємства України працювали як прозорі і підзвітні установи, керовані кваліфікованим персоналом.
“Ми продовжуємо підтримувати Україну і будемо працювати з нею для досягнення її євроатлантичних прагнень, щоб у всіх українців було світле і процвітаюче майбутнє”, – резюмувала Портер.
Нагадаємо, 6 травня до України з візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, митрополитом Епіфанієм, Денисом Шмигалем й іншими політиками.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що США не визнають окупацію частини території України, і що Крим належить саме Україні. За словами Блінкена, разом із головами парламентських францій та із Зеленським, обговорювалися питання євроатлантичної інтеграції, “а також та робота, яку проводить Україна, аби просувати реформи, викорінювати корупцію”.
- Ентоні Блінкен та Володимир Зеленський також прокоментували ситуацію з відводом російської військової техніки та підрозділів від українських кордонів. За словами Зеленського, відведення військ РФ спостерігається лише в незаконно окупованому Криму, а на інших ділянках ні.
- За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що запросив американського лідера Джо Байдена відвідати нашу країну з офіційним візитом уже цього року.