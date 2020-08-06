В докладе представлены доказательства распространения неправдивой информации со стороны РФ.
В Госдепе пояснили, что экосистема дезинформации и пропаганды России представляет собой некий набор официальных и прокси-ресурсов, платформ и различных каналов связи, с помощью которых Россия создает и распространяет те или иные заведомо неправдивые или ошибочные утверждения.
Доклад опубликовали с целью “повысить осведомленность об угрозе со стороны российской дезинформации”, а также объединить международное сообщество для противостояния пропаганде РФ.
“Российская экосистема дезинформации и пропаганды – это совокупность официальных, подручных и неподтвержденных каналов и платформ коммуникации, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Экосистема состоит из пяти основных компонентов: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и кибердезинформация”, – утверждается в докладе.
В Госдепе разделили пропаганду и дезинформацию со стороны Кремля на несколько основных источников.
В частности, в документе выделены пять источников такой информации со стороны России:
- Официальные сообщения (правительственные сайты, страницы правящего руководства в социальных сетях, пресс-служба Кремля и так далее);
- Государственное теле- и радиовещание (международные социальные институты, государственные телеканалы, радиостанции и другие СМИ);
- Прокси-серверы (языковые центры, распространение пропаганды);
- Социальные сети, как способ распространения пропаганды и дезинформации;
- Киберпространство, как способ распространения пропаганды и дезинформации.
В Госдепе считают, что в Кремле не просто знают о существовании таких платформ, но также и несут полную ответственность за их развитие. В докладе указали, что именно Кремль – главный спонсор существования каждой из пяти платформ распространения дезинформации и пропаганды.
В докладе отдельным аспектом описано работу платформ по дезинформации в отношении Украины. Так, отдельное внимание посвящено работе ресурса News Front.
News Front – это “базирующееся в Крыму средство дезинформации и пропаганды с самопровозглашенной целью обеспечить “альтернативный источник информации” для западной аудитории”. В докладе указали, что есть доказательства того, что сайт связан с российскими спецслужбами и финансируется Кремлем. Он сосредоточен на поддержке боевиков в Украине. Манипулятивная тактика News Front для увеличения охвата привела к почти полному прекращению его присутствия в социальных сетях в начале 2020 года. При этом, в докладе напомнили о ситуации, когда МИД Украины работало над тем, что искоренить присутствие News Front в социальных сетях.
Изначально ресурс назывался “Крымский фронт” и был создан для информационной поддержки попытки России аннексировать украинский полуостров. После событий 2014 года ресурс переименовали на “Юго-Восточный фронт”, а со временем – на News Front.
На сайте публикуют новости сразу же в нескольких языковых версиях: на словацком, грузинском, венгерском, французском, сербском, испанском, немецком, болгарском, английском и русском языках. На сайте указано, что у них есть редакции в Болгарии, Сербии, Германии, Франции, Великобритании, Грузии и Венгрии. Но по информации Роскомнадзора, у сайта всего 10 сотрудников на 110 “пунктов” по всему миру.
Источники финансирования News Front остаются непрозрачными. Главред издания утверждал, что сайт существует исключительно за счет “пожертвований его семьи, друзей и доходов от другой коммерческой деятельности”, но бывший сотрудник News Front сказал немецкому изданию Zeit, что российские службы безопасности выделяют финансирование, которое составляет “большую часть бюджета”.
В докладе сказано, что News Front ведет “самую агрессивную информационную войну против Украины”, следуя “решительно прокремлевской линии”, “редко даже делая вид, что придерживается традиционных журналистских стандартов и выдумывая большинство историй”.
Также в докладе указали конкретные примеры того, как в News Front пользовались фотошопом, чтобы выдать желаемое за действительное, тем самым продолжая компанию по дезинформации.
Служба Европейского союза по борьбе с дезинформацией EUvsDisinfo задокументировала многочисленные примеры дезинформации и пропаганды, опубликованные на News Front.
В частности, это публикации о том, что:
- США создали коронавирус как биологическое оружие, протестировали смертельные вирусы на людях в Украине и Китае, разработали бактериологическое оружие, специально нацеленное на определенные этнические группы, намеренно заражали мигрантов из США COVID-19 и переносили вирус в Китай.
- Сотрудничество с Европой – катастрофа для Украины. Украина стала колонией МВФ, а Джордж Сорос и президент МВФ – марионетки ЦРУ.
- Украина не может контролировать коронавирус, поскольку более 1500 украинских солдат на Донбассе инфицированы COVID-19.
- Нацисты патрулируют улицы Киева.
- Украинский ветеран въехал на грузовике в толпу протестующих в Миннеаполисе (США).
- ЕС не в силах справиться с коронавирусом, распадается и не заинтересован в членстве Украины.
- ЕС разжигает войну на Донбассе и пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси.
- НАТО не предоставило помощь в борьбе с COVID-19 Испании, Черногории и другим странам.
- Билл Гейтс связан с пандемией COVID-19, так как использует ее для того, чтобы имплантировать микрочипы всему человечеству.
- Вакцина от COVID-19 – это мошенничество со стороны Билла Гейтса и фармацевтической компании Big Pharma.
В апреле 2020 года Facebook удалил сеть учетных записей, включая учетные записи, связанные с News Front, за “нарушение … политики Facebook в отношении иностранного вмешательства, которое скоординировано недостоверным поведением от имени иностранного лица”.
Geopolitica.ru и другие прокси-сайты, распространяющие российскую дезинформацию и пропаганду, часто переиздают контент друг друга. Также их материалы дублируют на таких ресурсах, как Global Research и Fort Russ News. Еще они выходят в российских государственных СМИ RT и Sputnik.
Geopolitica.ru перепечатывает статьи из Fort Russ News, включая статью с дезинформацией о том, что террористическая атака организации ИГИЛ в Брюсселе в 2016 году была операцией под ложным флагом, проведенной Соединенными Штатами и НАТО.
Резюмируя, в докладе указали, что, хотя “дезинформация России представляет собой угрозу, она не остается без противодействия”.
“Центр глобального взаимодействия (GEC) будет продолжать разоблачать дезинформацию, которая, как мы видим, исходит от России и других злонамеренных субъектов, чтобы международная общественность и сообщество по борьбе с дезинформацией имели четкое понимание того, как дезинформация распространяется и как мы можем коллективно противодействовать ей”, – говорится в докладе.
Как известно, именно Центр глобального взаимодействия (GEC) возглавляет и координирует усилия федерального правительства США по разоблачению и противодействию иностранной пропаганде и дезинформации.
- В апреле Министерство обороны Соединенных Штатов Америки обвинило Россию в распространении дезинформации о коронавирусе COVID-19.
- В марте Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) опубликовала отчет о том, как российские СМИ продолжают распространять фейки о коронавирусе на территории стран Евросоюза