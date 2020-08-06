В докладе представлены доказательства распространения неправдивой информации со стороны РФ.

В Госдепе пояснили, что экосистема дезинформации и пропаганды России представляет собой некий набор официальных и прокси-ресурсов, платформ и различных каналов связи, с помощью которых Россия создает и распространяет те или иные заведомо неправдивые или ошибочные утверждения.

Доклад опубликовали с целью “повысить осведомленность об угрозе со стороны российской дезинформации”, а также объединить международное сообщество для противостояния пропаганде РФ.

“Российская экосистема дезинформации и пропаганды – это совокупность официальных, подручных и неподтвержденных каналов и платформ коммуникации, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Экосистема состоит из пяти основных компонентов: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и кибердезинформация”, – утверждается в докладе.

В Госдепе разделили пропаганду и дезинформацию со стороны Кремля на несколько основных источников.

В частности, в документе выделены пять источников такой информации со стороны России:

Официальные сообщения (правительственные сайты, страницы правящего руководства в социальных сетях, пресс-служба Кремля и так далее);

Государственное теле- и радиовещание (международные социальные институты, государственные телеканалы, радиостанции и другие СМИ);

Прокси-серверы (языковые центры, распространение пропаганды);

Социальные сети, как способ распространения пропаганды и дезинформации;

Киберпространство, как способ распространения пропаганды и дезинформации.

В Госдепе считают, что в Кремле не просто знают о существовании таких платформ, но также и несут полную ответственность за их развитие. В докладе указали, что именно Кремль – главный спонсор существования каждой из пяти платформ распространения дезинформации и пропаганды.

В докладе отдельным аспектом описано работу платформ по дезинформации в отношении Украины. Так, отдельное внимание посвящено работе ресурса News Front.

News Front – это “базирующееся в Крыму средство дезинформации и пропаганды с самопровозглашенной целью обеспечить “альтернативный источник информации” для западной аудитории”. В докладе указали, что есть доказательства того, что сайт связан с российскими спецслужбами и финансируется Кремлем. Он сосредоточен на поддержке боевиков в Украине. Манипулятивная тактика News Front для увеличения охвата привела к почти полному прекращению его присутствия в социальных сетях в начале 2020 года. При этом, в докладе напомнили о ситуации, когда МИД Украины работало над тем, что искоренить присутствие News Front в социальных сетях.

Изначально ресурс назывался “Крымский фронт” и был создан для информационной поддержки попытки России аннексировать украинский полуостров. После событий 2014 года ресурс переименовали на “Юго-Восточный фронт”, а со временем – на News Front.

На сайте публикуют новости сразу же в нескольких языковых версиях: на словацком, грузинском, венгерском, французском, сербском, испанском, немецком, болгарском, английском и русском языках. На сайте указано, что у них есть редакции в Болгарии, Сербии, Германии, Франции, Великобритании, Грузии и Венгрии. Но по информации Роскомнадзора, у сайта всего 10 сотрудников на 110 “пунктов” по всему миру.

Источники финансирования News Front остаются непрозрачными. Главред издания утверждал, что сайт существует исключительно за счет “пожертвований его семьи, друзей и доходов от другой коммерческой деятельности”, но бывший сотрудник News Front сказал немецкому изданию Zeit, что российские службы безопасности выделяют финансирование, которое составляет “большую часть бюджета”.

В докладе сказано, что News Front ведет “самую агрессивную информационную войну против Украины”, следуя “решительно прокремлевской линии”, “редко даже делая вид, что придерживается традиционных журналистских стандартов и выдумывая большинство историй”.

Также в докладе указали конкретные примеры того, как в News Front пользовались фотошопом, чтобы выдать желаемое за действительное, тем самым продолжая компанию по дезинформации.

Служба Европейского союза по борьбе с дезинформацией EUvsDisinfo задокументировала многочисленные примеры дезинформации и пропаганды, опубликованные на News Front.

В частности, это публикации о том, что:

США создали коронавирус как биологическое оружие, протестировали смертельные вирусы на людях в Украине и Китае, разработали бактериологическое оружие, специально нацеленное на определенные этнические группы, намеренно заражали мигрантов из США COVID-19 и переносили вирус в Китай.

Сотрудничество с Европой – катастрофа для Украины. Украина стала колонией МВФ, а Джордж Сорос и президент МВФ – марионетки ЦРУ.

Украина не может контролировать коронавирус, поскольку более 1500 украинских солдат на Донбассе инфицированы COVID-19.

Нацисты патрулируют улицы Киева.

Украинский ветеран въехал на грузовике в толпу протестующих в Миннеаполисе (США).

ЕС не в силах справиться с коронавирусом, распадается и не заинтересован в членстве Украины.

ЕС разжигает войну на Донбассе и пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

НАТО не предоставило помощь в борьбе с COVID-19 Испании, Черногории и другим странам.

Билл Гейтс связан с пандемией COVID-19, так как использует ее для того, чтобы имплантировать микрочипы всему человечеству.

Вакцина от COVID-19 – это мошенничество со стороны Билла Гейтса и фармацевтической компании Big Pharma.

В апреле 2020 года Facebook удалил сеть учетных записей, включая учетные записи, связанные с News Front, за “нарушение … политики Facebook в отношении иностранного вмешательства, которое скоординировано недостоверным поведением от имени иностранного лица”.

Geopolitica.ru и другие прокси-сайты, распространяющие российскую дезинформацию и пропаганду, часто переиздают контент друг друга. Также их материалы дублируют на таких ресурсах, как Global Research и Fort Russ News. Еще они выходят в российских государственных СМИ RT и Sputnik.

Geopolitica.ru перепечатывает статьи из Fort Russ News, включая статью с дезинформацией о том, что террористическая атака организации ИГИЛ в Брюсселе в 2016 году была операцией под ложным флагом, проведенной Соединенными Штатами и НАТО.

Резюмируя, в докладе указали, что, хотя “дезинформация России представляет собой угрозу, она не остается без противодействия”.

“Центр глобального взаимодействия (GEC) будет продолжать разоблачать дезинформацию, которая, как мы видим, исходит от России и других злонамеренных субъектов, чтобы международная общественность и сообщество по борьбе с дезинформацией имели четкое понимание того, как дезинформация распространяется и как мы можем коллективно противодействовать ей”, – говорится в докладе.

Как известно, именно Центр глобального взаимодействия (GEC) возглавляет и координирует усилия федерального правительства США по разоблачению и противодействию иностранной пропаганде и дезинформации.