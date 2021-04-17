Держдеп США про відповідь Росії на санкції: «Гідна жалю»

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
“Відповідь Росії в п’ятницю була ескалаційною і гідною жалю”, – заявив журналістам представник Держдепу.
Він також додав, що вступати в цикл ескалації не в інтересах США. При цьому держава залишає за собою право відповісти на будь-які заходи у відповідь Росії проти Сполучених Штатів.
15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації.
Під дію санкцій потрапили:
- 32 юридичні та фізичні особи, які здійснювали спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року, а також інші акти дезінформації та втручання;
- 10 російських дипломатів, яких США висилають з Вашингтону;
- 6 російських технологічних компаній, які, за даними США, підтримують російські спецслужби;
- 8 фізичних та юридичних осіб через окупацію Криму.
Фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма купівля боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацдобробуту РФ. Відтак, США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у разі необхідності.
Однак вчора, 16 квітня, Росія відповіла на американські санкції. Зокрема, РФ попросить десятьох американських дипломатів залишити країну у відповідь на введення санкцій та такі ж дії американського уряду стосовно висилки десятьох російських дипломатів “за злонамірену діяльність Москви”.
- генерального прокурора США Мерріка Гарланда;
- директора Федерального бюро в’язниць Майкла Карвахаля;
- міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса;
- радника президента з внутрішньої політики Сюзан Райс;
- директора ФБР Крістофера Рея;
- директора Національної розвідки США Евріл Хейнс;
- колишнього радника президента з національної безпеки Джона Болтона;
- ексдиректора ЦРУ Роберта Вулсі.
Окрім цього, Росія розглядає й інші “болючі міри”, спрямовані на діяльність американського бізнесу в Росії.
- Експерт пояснив #Буквам, що означають нові санкції США проти РФ. Детальніше про це – у матеріалі.
- Північноатлантичний альянс підтримав рішення Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти Росії.
- Європейський союз також виразив солідарність Сполученим Штатами Америки, які ввели нові санкції проти Російської Федерації.
- П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна має приєднатися до нових санкцій США проти Росії.