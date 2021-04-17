Covid-19 Украина

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Держдеп США про відповідь Росії на санкції: «Гідна жалю»

У Державному департаменті США заявили, що вважають відповідь Російської Федерації на американські санкції "ескалаційною й гідною жалю" дією.

Суббота, 17 апреля 2021, 08:06

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

“Відповідь Росії в п’ятницю була ескалаційною і гідною жалю”, – заявив журналістам представник Держдепу.

Він також додав, що вступати в цикл ескалації не в інтересах США. При цьому держава залишає за собою право відповісти на будь-які заходи у відповідь Росії проти Сполучених Штатів.

15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації.

Під дію санкцій потрапили:

  • 32 юридичні та фізичні особи, які здійснювали спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року, а також інші акти дезінформації та втручання;
  • 10 російських дипломатів, яких США висилають з Вашингтону;
  • 6 російських технологічних компаній, які, за даними США, підтримують російські спецслужби;
  • 8 фізичних та юридичних осіб через окупацію Криму.

Фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма купівля боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацдобробуту РФ. Відтак, США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у разі необхідності.

Однак вчора, 16 квітня, Росія відповіла на американські санкції. Зокрема, РФ попросить десятьох американських дипломатів залишити країну у відповідь на введення санкцій та такі ж дії американського уряду стосовно висилки десятьох російських дипломатів “за злонамірену діяльність Москви”.

Санкції РФ введено проти:

  • генерального прокурора США Мерріка Гарланда;
  • директора Федерального бюро в’язниць Майкла Карвахаля;
  • міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса;
  • радника президента з внутрішньої політики Сюзан Райс;
  • директора ФБР Крістофера Рея;
  • директора Національної розвідки США Евріл Хейнс;
  • колишнього радника президента з національної безпеки Джона Болтона;
  • ексдиректора ЦРУ Роберта Вулсі.

Окрім цього, Росія розглядає й інші “болючі міри”, спрямовані на діяльність американського бізнесу в Росії.

  • Експерт пояснив #Буквам, що означають нові санкції США проти РФ. Детальніше про це – у матеріалі.
  • Північноатлантичний альянс підтримав рішення Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти Росії.
  • Європейський союз також виразив солідарність Сполученим Штатами Америки, які ввели нові санкції проти Російської Федерації.
  • П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна має приєднатися до нових санкцій США проти Росії.
Теги: Россия, санкции, США

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