Госдеп США обвинил 10 человек, многие из которых - бывшие или нынешние сотрудники российской государственно-частной авиакомпании "Аэрофлот" - в причастности к контрабанде из США в Россию электроники Apple, в том числе краденой. Власти США отозвали визы у 113 сотрудников авиакомпании.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

По данным властей США, злоумышленники переправили в Россию технику Apple на 50 млн долларов.

“Обвиняемые якобы участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности продукции Apple, из США в Россию через курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании Аэрофлот”, – заявили в Госдепе.

Отмечается, что все они были членами международной контрабандной сети, которая, в свою очередь, использовала сеть операторов в США и в России для обхода американских экспортных законов и правил.

У 113 сотрудников “Аэрофлота” отозвали визы. Восьмерых обвиняемых арестовали – это Акмал Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов. Еще двое скрываются от следствия.

Обвиняемые вывозили в Россию продукцию Apple (в основном смартфоны, айпады и Apple Watch) – пассажиры и сотрудники “Аэрофлота” провозили в США наличные, а обратно везли электронику.