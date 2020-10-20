Об этом сообщается на сайте Госдепа.
По данным властей США, злоумышленники переправили в Россию технику Apple на 50 млн долларов.
“Обвиняемые якобы участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности продукции Apple, из США в Россию через курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании Аэрофлот”, – заявили в Госдепе.
Отмечается, что все они были членами международной контрабандной сети, которая, в свою очередь, использовала сеть операторов в США и в России для обхода американских экспортных законов и правил.
У 113 сотрудников “Аэрофлота” отозвали визы. Восьмерых обвиняемых арестовали – это Акмал Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук, Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов. Еще двое скрываются от следствия.
Обвиняемые вывозили в Россию продукцию Apple (в основном смартфоны, айпады и Apple Watch) – пассажиры и сотрудники “Аэрофлота” провозили в США наличные, а обратно везли электронику.
- Ранее сообщалось, что украинскими пограничниками были задержаны контрабандисты, которые переправляли сигареты в Румынию из Черновицкой области на мотодельтаплане.