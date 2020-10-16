Глава Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко заявил, что по итогам аудита стало известно, что более 5 млн земли из госсобственности бесплатно приватизировали.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

По словам Лещенко, Госгеокадастр провел аудит, и его результаты шокируют.

“Я точно сегодня могу сказать на всю страну, что более 5 млн га земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации”, — заявил он.

Председатель Госгеокадастра отметил, что изменения в законодательство, которые помогли чиновникам осуществить столь масштабный грабеж земли, были внесены еще в начале 2000-х.

“С 2001 года, как ввели бесплатную приватизацию, начали осуществлять этот грабеж. В 2002 внесли изменения в закон о местном самоуправлении и забрали полномочия у общин розпоряджаться землей. Для чего это было сделано? Нейтрализовали общины, дали чиновникам в администрации и сказали: работайте, приватизируйте. И фактически у нас образовались чиновничьи кланы, используя админресурс сформировали огромные латифундии земель в частной собственности. Но очень важно: это неподмораторные формы, которые все так священно защищают. А придумали очень хорошие формулировки и вышли на апогей уже с 2010-2012 года. Это так называемый “личное крестьянское хозяйство”. Это неподмораторная форма: покупай, продавай, хоть иностранцу, отчуждай, что угодно. И вышли на режим “деребана”, который измеряется размерами европейских стран (20 европейских государств, в частности, Словакия, имеют площадь меньше 5 млн га — ред.)“, — объяснил он.

По словам Лещенко, пока Госгеокадастр оцифровывает эту информацию, переводит в электронный реестр.

Глава Госгеокадастра отметил, что уже в следующем году информация о всех, кто причастен к схемам с землей, будет доступна широкой общественности, как и обстоятельства незаконного оформления земель. Доступ, соответственно, будут иметь и правоохранители, что позволит расследовать все эти случаи.

Лещенко добавил, что имена сегодня не разглашаются, чтобы не было обвинений в том, что громкое заявление об обнаружении масштабного грабежа государственной земли используется по политическим мотивам.

Однако нардеп от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Нестор Шуфрич все равно указал, что делать такое заявление накануне выборов не является уместным.

“Так случилось, что за неделю до выборов вот такая новость. Сейчас оказывается, что правоохранительные органы уже что-то расследуют, все это было втихаря и за неделю до выборов надо то все говорить”, — сказал он.