В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявили, что 25 % школьных меню не соответствует нормам.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в 2019 году Госпотребслужба рассмотрела почти 13,5 тыс. экземпляров двухнедельного меню, предоставляемых организаторами питания в территориальные органы службы для их согласования на предмет выполнения норм натурального питания детей. Около 20 % примерных меню не были согласованы и направлены на доработку.

При этом в рамках указанной работы специалисты ведомства также анализировали ежедневные меню-расписания для питания детей в учебных заведениях. Всего было обработано почти 8 тыс. таких меню, из них, как выяснилось, у 25 % были выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания.

По словам временно исполняющего обязанности главы ведомства Ольги Шевченко, несоблюдение перспективных меню в заведениях образования вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания в этих учреждениях.

Также отмечается, что в прошлом году в школах нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83 %.

В частности, в рационе питания детей недостаточно молока, масла сливочного, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса. Калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растение масло), вследствие чего не соблюдается необходимое соотношение в питании детей биохимических составляющих рациона (белки, жиры, углеводы), что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании детей.