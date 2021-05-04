Державного секретаря США Ентоні Блінкена під час його візиту до Києва супроводжуватиме його заступниця Вікторія Нуланд, яка раніше опікувалася ядерним роззброєнням України і відвідувала активістів Євромайдану.

Про це повідомили на сайті Держдепу.

Як відомо, 5-6 травня Блінкен перебуватиме в Києві з робочим візитом. За планом, він матиме зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, очільником МЗС Дмитром Кулебою та іншими посадовцями.

Заявлена мета візиту — “засвідчити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України”, а також “заохотити до постійного прогресу у програмі інституційних реформ в Україні”.

Перед цим Блінкен відвідує Лондон, де відбувається засідання міністрів закордонних справ та розвитку G7.

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Під час цих візитів Блінкена супроводжуватиме його заступниця Вікторія Нуланд та т.в.о. помічника Держсекретаря Філіп Рікер.

Це не перший візит Нуланд до України. У 2013-2017 роках вона була помічницею Держсекретаря США (тоді цю посаду обіймав Джон Керрі) з питань Європи та Євразії. В цьому статусі в грудні 2013 року Нуланд відвідувала Україну, де спілкувалася з протестувальниками Євромайдану та тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Крім цього, Нуланд у 1993—1996 роках була керівницею апарату заступника Держсекретаря США Строуба Телботта, де в її обов’язки входили й питання ядерного роззброєння України.