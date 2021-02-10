Госсекретарь США Энтони Блинкен не поддержал признание администрацией Трампа территории Голанских высот как части Израиля. При этом Блинкен отметил, что территория важна для безопасности Израиля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В марте 2019 года президент Дональд Трамп объявил, что “пора США полностью признать суверенитет Израиля” над Голанскими высотами.

“По прошествии 52 лет Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что имеет критически важное стратегическое значение и безопасность для Государства Израиль и региональной стабильности”, – сказал Трамп.

Голанские высоты Израиль захватил у Сирии во время ближневосточной войны 1967 года, и аннексировал их в 1981 году, что не признано на международном уровне.

“С практической точки зрения, я думаю, что контроль над Голанами в этой ситуации по-прежнему имеет реальное значение для безопасности Израиля. Юридические вопросы – это нечто другое, и если со временем ситуация в Сирии изменится, мы это и будем рассматривать”, – сказал Блинкен.

Он добавил, что правительство президента Сирии Башара Асада, а также присутствие групп боевиков, поддерживаемых Ираном, представляют “серьезную угрозу безопасности” для Израиля.

Советники Байдена ранее заявляли, что президент не откажется от признания США суверенитета Израиля над Голанами.

Блинкен также подтвердил приверженность администрации Байдена сохранению посольства США в Иерусалиме после того, как администрация Трампа признала город столицей Израиля.

Как сообщает агентство Reuters, Трамп в целом шел в ногу с ближневосточной политикой со своим ближайшим союзником в регионе, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Байден и его команда заявили, что восстановят связи с палестинцами, которые были разорваны Трампом, возобновят помощь и откажутся от односторонних действий, таких как строительство израильских поселений на оккупированной территории.