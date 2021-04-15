Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Блінкен прибув до Кабулу менш ніж через 24 години після того, як президент США Джо Байден заявив про виведення американських військових з Афганістану до 11 вересня.
Разом з афганськими лідерами Блінкен намагався запевнити, що США й надалі захищатимуть та відстоюватимуть інтереси афганського народу та Афганістану, попри виведення військ. Під час зустрічі з президентом країни Ашрафом Гані, Блінкен сказав, що підтримка США залишиться.
У відповідь Гані сказав, що поважає прийняте Сполученими Штатами рішення.
Окрім керівника країни, Блінкен зустрівся з Абдуллою Абдуллою, головою Вищої ради національного примирення.
“Як сказав президент, у нас є новий розділ, але це новий розділ, який ми пишемо разом”, – сказав Блінкен, додавши, що намагався приїхати до Афганістану якомога швидше, аби розпочати написання цього розділу.
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У відповідь Абдулла сказав, що рішення американської сторони викликало у багатьох “змішані емоції”.
Також у Блінкена запланована зустріч з афганськими жінками в будівлі американського посольства.
Присутність американських військ в Афганістані називають “найдовшою війною в історії Америки”. У лютому 2020 року тодішній американський лідер Дональд Трамп домовився з Талібаном про те, що американські війська залишать Афганістан до 1 травня 2021 року. Своєю чергою таліби пообіцяли розірвати зв’язки з “Аль-Каїдою” і припинити напади на американські війська.
Американська розвідка вважає, що таліби можуть захопити більшу частину Афганістану за два – три роки, якщо звідти виведуть військових з США. Через це президента США Джо Байдена відмовляють від дотримання угоди, укладеної його попередником Дональдом Трампом, і виведення американських військ до 1 травня.
Після того як Байден відмовився гарантувати, що американські військові залишать Афганістан до 1 травня, представник Талібану заявив, що угруповання очікує дотримання угоди американською стороною. Якщо війська не будуть виведені до 1 травня, Талібан “продовжить свій джихад і збройну боротьбу проти іноземних сил”.
Наразі в Афганістані близько 2,5 тисяч військових. Окрім солдатів та офіцерів в країні є ще й кілька сотень американських представників спеціальних операцій, які працюють на ЦРУ в боротьбі с терористичними місіями. Скільки їх точно – не повідомляється.
- Президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська покинуть територію Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це покладе край 20-річній війні, найтривалішій в історії Сполучених Штатів.