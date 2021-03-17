Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил власти Китая в их агрессивной и репрессивной политике в отношении собственных граждан.

Об этом сообщает The Washington Post.

Кроме Китая, он также раскритиковал власти Северной Кореи, заявив, что те совершили “системные и широкомасштабные злоупотребления” по отношению к собственному народу.

Такие заявления Блинкена прозвучали во время рабочей поездки в Японию и Южную Корею. Это первая зарубежная поездка госсекретаря с министром обороны Ллойдом Остином, направленная на восстановление альянсов США в Азии.

Во время разговора с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном Блинкен сказал, что Китай использует “принуждение и агрессию”, решая вопросы, касающиеся Тайваня и Гонконга. Кроме того, он считает неправильной политику Китая касательно территориальных споров государства с Японией и другими азиатскими странами.

“Китай использует принуждение и агрессию, чтобы систематически подрывать автономию в Гонконге, подрывать демократию на Тайване, нарушать права человека в Синьцзяне и Тибете и отстаивать морские претензии в Южно-Китайском море, которые нарушают международное право”, – сказал Блинкен.

Блинкен считает, что если власти Южной Кореи перестанут “отстаивать общие (с США) ценности”, то предотвратить “опасную эрозию демократии” в регионе – не удастся.

При этом, он обратил внимание на то, что Сеул делает все возможное, чтобы повлиять на негативную ситуацию с правами человека в Северной Корее.

“Авторитарный режим в Северной Корее продолжает совершать систематические и широкомасштабные злоупотребления против собственного народа. Мы должны поддерживать людей, которые требуют соблюдения своих основных прав и свобод”, – сказал Блинкен.

В перспективе, власти США и Южной Кореи договорились совместно работать над решением проблемы ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Этот пункт стороны выделили, как “приоритетный”.