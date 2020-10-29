Об этом сообщается в соответствующем приказе НАГС.
Таким образом, по инициативе госслужащего и согласия его руководителя может устанавливаться гибкий режим рабочего времени, независимо от внутреннего служебного распорядка госоргана, где работает чиновник.
Режим устанавливается на определенный срок или бессрочно с учетом необходимости соблюдения нормы рабочего времени или продолжительности установленного для госслужащего неполного рабочего дня/недели.
Гибкий режим работы устанавливается приказом или распоряжением руководителя госслужбы.
- Ранее Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает создание “кандидатского резерва” государственных служащих.