Национальное агентство по вопросам государственной службы разрешило чиновникам работать по гибкому графику.

Об этом сообщается в соответствующем приказе НАГС.

Таким образом, по инициативе госслужащего и согласия его руководителя может устанавливаться гибкий режим рабочего времени, независимо от внутреннего служебного распорядка госоргана, где работает чиновник.

Режим устанавливается на определенный срок или бессрочно с учетом необходимости соблюдения нормы рабочего времени или продолжительности установленного для госслужащего неполного рабочего дня/недели.

Гибкий режим работы устанавливается приказом или распоряжением руководителя госслужбы.