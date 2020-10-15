Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины будет сотрудничать с компанией "Хуавей Украина". Ранее китайского гиганта США обвиняли в шпионаже.

Об этом сообщили в пресс-центре службы.

15 октября Госспецсвязь и компания “Хуавей Украина” заключили меморандум о государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

“Госспецсвязь рада сотрудничать с компанией мирового уровня над проэктам в сфере безопасности информации. Убежден, что наше взаимодействие укрепит возможности для защиты от киберугроз”, — отметил Юрий Щегол, глава Госспецсвязи.

Директор “Хуавей Украина” Ма Ци поблагодарил за сотрудничество и выразил надежду на успешные проекты в будущем.

Напомним, именно китайская компания Huawei стала причиной экономической войны между США и Китаем. Американское правительство обвинил компанию в шпионаже для Пекина.

В ЦРУ установили, что технологического гиганта, компании Huawei, финансировали Комиссия по национальной безопасности Китая, разведка и армия КНР.

Также в США утверждали, что китайская компания Huawei якобы украла информацию у американского партнера T-Mobile, когда один из ее инженеров посетил лабораторию в Бельвью, штат Вашингтон, чтобы увидеть диагностического робота по имени Tappy, который имитировал использования телефона.