Об этом сообщили в пресс-центре службы.
15 октября Госспецсвязь и компания “Хуавей Украина” заключили меморандум о государственно-частном партнерстве и взаимодействии в сфере кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.
“Госспецсвязь рада сотрудничать с компанией мирового уровня над проэктам в сфере безопасности информации. Убежден, что наше взаимодействие укрепит возможности для защиты от киберугроз”, — отметил Юрий Щегол, глава Госспецсвязи.
Директор “Хуавей Украина” Ма Ци поблагодарил за сотрудничество и выразил надежду на успешные проекты в будущем.
Напомним, именно китайская компания Huawei стала причиной экономической войны между США и Китаем. Американское правительство обвинил компанию в шпионаже для Пекина.
В ЦРУ установили, что технологического гиганта, компании Huawei, финансировали Комиссия по национальной безопасности Китая, разведка и армия КНР.
Также в США утверждали, что китайская компания Huawei якобы украла информацию у американского партнера T-Mobile, когда один из ее инженеров посетил лабораторию в Бельвью, штат Вашингтон, чтобы увидеть диагностического робота по имени Tappy, который имитировал использования телефона.
- В октябре 2018 года чиновники Соединенных Штатов Америки призвали союзные страны отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei с целью кибербезопасности.
- В августе прошлого года в Белом доме приняли решение не выдавать американским компаниям лицензии для возобновления сотрудничества с китайской компанией Huawei при закупке технологического оборудования.
- В США также ввели санкции против Huawei. Китайский производитель электроники требует в судебном порядке снять санкции, а также исключить компанию из “черного списка”, признав неконституционной часть закона о национальной безопасности США.