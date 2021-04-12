Верховний Суд відмовив у визнанні обов’язковою участі президента-втікача Віктора Януковича в засіданні під час касаційного розгляду справи щодо його держзради.

Про це повідомили у пресслужбі ВС.

У понеділок, 12 квітня колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду розглянула в судовому засіданні низку клопотань сторони захисту Януковича у справі № 756/4855/17.

Захист Януковича вимагав визнати присутність експрезидента на засіданні обов’язковою, але судді відмовили у цьому, оскільки обвинувачений знаходиться у Росії, тому суд не може забезпечити його явку. Водночас судді зазначили, що Янукович може взяти участь особисто за власним бажанням.

Крім цього, адвокати Януковича вимагали забезпечення його участі у режимі відеоконференцзвʼязку в порядку міжнародної правової допомоги, тобто організованому за участі та за згодою РФ. Суд також відмовив, оскільки раніше РФ не погоджувалася надати таку допомогу.

“З метою реалізації процесуальних прав засудженого та з огляду на конкретні обставини цього кримінального провадження Касаційний кримінальний суд запропонував стороні захисту забезпечити участь Віктора Федоровича Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення “TrueConf”, — зазначили в суді.

Як відомо, у цій справі Януковича обвинувачували у державній зраді. посяганні на територіальну цілісність України та пособництві у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України).

Раніше Оболонський суд визнав Януковича винним за всіма статтями крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110).

В жовтні 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Януковичу у цій справі. Експрезидента заочно засуджено до 13 років позбавлення волі. Тепер цю справу розглядає ККС ВС.