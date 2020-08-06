Covid-19 Украина

обновлено 06.08.2020 в 11:01

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Десять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 6 августа, к ослаблению карантина не готовы десять областей Украины.

Четверг, 6 августа 2020, 11:37

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

В частности, не готовы смягчать карантин:

  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Отмечается, что в Черниговской и Закарпатской областях превышена допустимая загруженность больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

В то же время в Волынской, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях превышен процент положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

Кроме того, критериям динамики заболеваемости не соответствуют Житомирская, Ивано-Франковская, Одесская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки обнаружили 1318 новых случаев заболевания коронавирусом, что является новым антирекордом с начала эпидемии в стране.

Теги: МОЗ, Коронавирус, карантин, список

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