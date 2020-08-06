Десять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.
В частности, не готовы смягчать карантин:
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Отмечается, что в Черниговской и Закарпатской областях превышена допустимая загруженность больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.
В то же время в Волынской, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях превышен процент положительных ПЦР-тестов на коронавирус.
Кроме того, критериям динамики заболеваемости не соответствуют Житомирская, Ивано-Франковская, Одесская, Хмельницкая и Черниговская области.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки обнаружили 1318 новых случаев заболевания коронавирусом, что является новым антирекордом с начала эпидемии в стране.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.