Десять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 6 августа, к ослаблению карантина не готовы десять областей Украины.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

В частности, не готовы смягчать карантин:

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Отмечается, что в Черниговской и Закарпатской областях превышена допустимая загруженность больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

В то же время в Волынской, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях превышен процент положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

Кроме того, критериям динамики заболеваемости не соответствуют Житомирская, Ивано-Франковская, Одесская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки обнаружили 1318 новых случаев заболевания коронавирусом, что является новым антирекордом с начала эпидемии в стране.