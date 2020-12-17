Группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном подали коллективный иск против Google, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке интернет-рекламы.

Об этом сообщает агентство Reuters. О деталях также сообщается на официальном сайте генпрокурора Техаса.

В общей сложности иск подали генпрокуроры 10 американских штатов. Помимо Техаса, это: Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссури, Миссисипи, Южная Дакота, Северная Дакота, Юта и Айдахо.

Согласно иску, Google “пыталась монополизировать продукты и услуги, используемые рекламодателями в сфере онлайн-рекламы”. Корпорацию обвиняют в злоупотреблении своей монополией на рынке цифровой рекламы, что позволяло ей завышать плату за интернет-рекламу и вытеснять конкурентов.

Google обвинили, в том числе, и в сговоре с Facebook. В иске утверждается, что компании договорились избегать конкуренции на рынке интернет-рекламы и координировали действия во время аукционов, на которых распределялись заказы на такую рекламу.

Как известно, с помощью аукционов система Google выбирает объявления, определяет их порядок и стоимость показа.

Как сообщает CNBC, в иске также говорится, что в 2015 году, спустя год после того, как Facebook купила WhatsApp, компания “подписала эксклюзивное соглашение с Google”, предоставив корпорации доступ “к миллионам зашифрованных сообщений WhatsApp, фотографиям, видео- и аудиофайлам американцев”.

Генпрокуроры требуют оштрафовать Google. В иске также упоминается “структурная компенсация”, что обычно интерпретируется как принуждение компании к продаже части своих активов.

В Google уже назвали новый судебный иск “безосновательным”.

Представитель Google сообщил, что компания будет защищаться от “необоснованных претензий в суде”.

“Цены на цифровую рекламу упали за последнее десятилетие. Плата за рекламные технологии тоже падает. Плата за рекламные технологии в Google ниже, чем в среднем по отрасли. Это отличительные черты высококонкурентной отрасли”, – подчеркнули в компании.

В Google уточнили, что обвинение в доступе к контенту WhatsApp, вероятно, основано на неправильном понимании функции резервного копирования. Эта функция предлагается для мессенджеров, чтобы упростить перенос сообщений с одного устройства на другое.

Стоит отметить, что это уже второй крупный иск против Google в США. В октябре Министерство юстиции США совместно с генпрокурорами 11 штатов подало исковое заявление против компании за нарушение антимонопольного законодательства на рынке интернет-поиска и рекламы.