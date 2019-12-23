Об этом сообщается на странице организации “Крымская солидарность” в Facebook.

В организации заявляют, что Инвера Бекиров, Вадима Сирука и Арсена Джеппарова готовят к этапу 23 декабря. При этом Наримана Мемедеминова, Энвера Сейтосманова, Рефата Алимова, Муслима Алиева, Емира-Усейна Куку, а также Узеира и Теймура Абдуллаевых отправили на этап уже на прошлой неделе.

Отмечается, что место, куда были отправлены незаконно удерживаемые, не сообщается.

⚡️ДЕСЯТЕРЫХ ОСУЖДЕННЫХ КРЫМСКИХ ТАТАР ЭТАПИРУЮТ ИЗ СИЗО-1 В РОСТОВЕ-НА-ДОНУОб этом из Ростова-на-Дону сообщают активисты, которые сегодня хотели осуществить передачу арестованным крымским татарам в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону.«Нам отказали в передаче. Сказали, что некоторые из них уже находятся на этапе, а некоторые – готовятся к этапу сегодня», – прокомментировал активист Ибраимов.С его слов стало известно, что Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова готовят к этапу уже сегодня, а Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова, Наримана Мемедеминова отправили по этапу в конце прошлой недели. Кого и куда – не сообщают.Эту новость подтверждает сообщение матери братьев Абдуллаевых – Дляры Абдуллаевой, которое она разместила у себя на странице в Facebook.«Сегодня 21 декабря…Представляете, их документов уже нет, в компьютере указано – убыли по этапу. Начальник спецотдела сказал, что этапируют в Крым, через час сказал – нет, не в Крым, а в Таганрог. Я поняла, что достоверной информации у них нет, им только известно, что этапируют. Но как же так. У меня сегодня последнее свидание с сыновьями. Я не слышала, что мне говорят – это невозможно, вернее я не понимала о чём речь», – с горечью написала мать политзаключенных. Gepostet von Крымская солидарность am Montag, 23. Dezember 2019

В свою очередь адвокат Айдер Азаматов на своей странице в Facebook заявил, что ему удалось выяснить, что Арсена Джеппарова этапируют в СИЗО Таганрога.