Около сотни жителей Полтавы ожидали встречи с Президентом Владимиром Зеленским под стенами ресторана, где он ужинал с послами стран "Большой семерки" (G7).

Соответствующее видео опубликовал Офис Президента.

5 и 6 марта Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Полтавской области. Среди прочего, Глава государства встретился с послами стран Группы cеми (G7) и Главой Представительства ЕС в Украине. В Офисе Президента отметили, что участники встречи “в неформальной обстановке обсудили вопрос дальнейшего курса Украины”.

Как сообщало “Суспільне:Полтава”, встреча прошла в полтавском ресторане “Панорама”. Вечером возле ресторана постепенно собирались местные жители, которые дожидались момента, пока Глава государства выйдет из заведения.

Позднее Офис Президента обнародовал видео, на котором Зеленский жмет руки и делает селфи с людьми, которые ожидали его под рестораном.

“Президент Украины Владимир Зеленский благодарит горожанам за теплый прием и гостеприимство!”, — говорится в подписи к видео.