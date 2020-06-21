Британия переживает эпидемию коронавируса. Соединенное Королевство имеет один из самых высоких показателей смертности в мире - более 42 000 британцев умерли от этой болезни. Критики говорят, что вместо того, чтобы бороться с кризисом лицом к лицу - возможно, проведя кадровые перестановки министерской команды; дать встряску правительственной политике - премьер-министр Борис Джонсон решил прибегнуть к стилю Трампа. Он начал культурную войну.

Об этом говорится в материале CNN.

Главной новостью британской газеты Sunday Times на прошлых выходных была утечка плана по блокированию мер, которые позволили бы трансгендерам изменить пол в свидетельстве о рождении.

И хотя правительство Великобритании и борется с натиском COVID-19, Джонсон объявил о слиянии двух крупных правительственных департаментов – Министерства иностранных дел и по делам Содружества (FCO), которое курирует внешнюю политику правительства Великобритании, и Департамента международного развития (DFID), целью которого является “содействие устойчивому развитию и искоренению нищеты в мире”. Причина такого слияния: выполнить политическую цель, поддерживаемую правыми консерваторами, что иностранная помощь должна быть связана с национальными интересами Великобритании.

Правительство Джонсона имеет подавляющее большинство – 80 мест. Он может делать все, что захочет.

Загадка — почему?

“Его ответная реакция заключается в том, чтобы вернуться к газетным комментариям и написанию колонок о статуях, чтобы посеять в прессе истории о транс-проблемах, поскольку это способ мобилизовать его собственную базу и сбросить гнездо шершня на своих противников”, – заявил Роберт Сондерс, британский эксперт по политической истории в Лондонском университете королевы Марии.

Эта база значительно больше, чем была раньше, и включает в себя множество избирателей в районах, которые раньше были оплотом оппозиционной Лейбористской партии, это бывшие промышленные города английского Мидленда, Уэльса и северо-западной Англии. Многие из этих избирателей поверили прямым предвыборным обещаниям Джонсона “покончить с Brexit”.

Разжигание мнения социальных консерваторов – это навык, который Джонсон воспитал как журналист.

Британский журналист Том Болдуин в своей книге “Ctrl Alt. Delete” писал, в 90-х годах, Борис Джонсон как брюссельский корреспондент Daily Telegraph сделал себе имя на статьях, которые рассказывали, что Евросоюз – этом ночной кошмар.

От вводящих в заблуждение историй о попытках ЕС запретить кривые бананы, а также регулировать размер презервативов, статьи Джонсона способствовали росту евроскептической среды британских СМИ.

По словам критиков, к моменту проведения референдума относительно Brexit в 2016 года “ура-патриотизм Джонсона был на стероидах”. Бывший мэр Лондона, ныне депутат-консерватор, “энергично руководил цинично-популистской и ксенофобской кампанией”.

Целью были Евросоюз, европейцы, проживающие в Великобритании, и даже президента США Барак Обама, на которого Джонсон набросился за выступление против выхода Великобритании из ЕС. В колонке в газете The Sun Джонсон предположил, что Обама убрал из Овального кабинета бюст Уинстона Черчилля из-за “наследственной неприязни президента Кении к Британской империи”.

Поскольку Brexit в значительной степени уже решенная проблема в умах избирателей, консерваторы могут искать новый способ “укрепить представление о том, что Лейбористская партия выступает только за либеральных, образованных молодых людей и на самом деле не имеет представления о том, что происходит в “Средней Англии”, – сказал Тим Бейл, профессор политики в Лондонском университете королевы Марии.

Разжигая разногласия, возникшие в результате Brexit, команда премьер-министра “надеется сохранить пламя поляризации, создавая другие проблемы, которые могут вызвать те же самые неприятные чувства”, добавил он.

Полемист

Тактика собачьего свистка (критика оппонента с помощью внешне нейтральных, но понятных избирателю слов, позволяющих избежать обвинений в неполиткорректности, расизме, личных нападках) Джонсона добавила простых представлений об островной стране, находящейся в заложниках – это эффективное отвлечение от более прозаических проблем, таких как доступ к единому рынку торговли. “Культурная война – это в основном отвлечение. Вы пытаетесь отвлечь вашего оппонента от вопросов, о которых вы не хотите говорить”, – добавил Сондерс.

Уничижительный язык

Кампания Джонсона, конечно же, сработала. Великобритания проголосовала за выход из ЕС в июне 2016 года.

Проблемы культурной войны – это не просто инструментальный метод “укрепить базу и расширить ее”, добавил Бэйл.

“Некоторые люди вокруг Джонсона буквально верят в это и считают, что традиционные британские ценности находятся под угрозой”.

Риторика Джонсона вернулась, чтобы преследовать его, поскольку протесты Black Lives Matter в Великобритании превратились в более полное обсуждение расовой несправедливости и структурного расизма в Соединенном Королевстве.

Критики указывали на привычку Джонсона использовать расистские высказывания в своих журналистских колонках. Например, в 2002 году он написал о “размахивающих флагами негритятах”, оскорбительный термин, используемый для описания чернокожих детей. Джонсон извинился за это в 2008 году. В 2018 году он сравнил паранджу с “почтовыми ящиками”, а мусульманских женщин, которые носили их, назвал “грабителями банков”.

Премьер-министр изо всех сил пытался решить проблемы протестующих, радикально меняя эмпатию на отрицание, отказываясь осуждать президента США Дональда Трампа за его реакцию на американские протесты. Джонсон также опубликовал серию твитов против сноса статуй, в которых говорится, что протесты перешли к экстремистам, после того, как на постаменте статуи Уинстона Черчилля у здания парламента написали слова – “был расистом”.

Джонсон объявил о создании комиссии по расовому и этническому неравенству, которая также рассмотрит, почему белые мальчики из рабочего класса отстают в школе.

За последние пять лет в Великобритании было проведено как минимум четыре исследования структурного расизма, в том числе выдано около 200 рекомендаций, касающихся случаев смерти в местах заключения, системы уголовного правосудия и скандала с Windrush. Поколение Windrush – это иммигранты, прибывшие в Соединенное Королевство в период 1948-1971 годов из Ямайки и других стран Карибского бассейна для решения проблемы нехватки рабочей силы.

Многие из них прибыли в детстве по паспортам своих родителей, и несмотря на то, что живут в Великобритании в течение десятилетий, официально они никогда не становились британскими гражданами.

Автор одного из отчетов исследования, член парламента от оппозиции Дэвид Лэмми в статье Financial Times обвинил Джонсона в развязывании культурной войны, что отвлекает правительство от проблемы расового неравенства.

Поощрение мажоритарных страхов

Как показали последние четыре года, нацменьшинства стали легкой мишенью для популистских волнений. Официальная статистика Министерства внутренних дел Великобритании показывает, что количество преступлений на почве ненависти возросло во время и сразу после референдума о выходе из ЕС.

Журналистка Times Рейчел Сильвестр написала в 2019 году: “Номер 10 (Дауниг-стрит, резиденция премьера) проводил опросы относительно спорных моментов “культурной войны”, таких как права трансгендеров, чтобы выяснить, можно ли их использовать в качестве оружия против лейбористов в северных избирательных округах рабочего класса”.

Желаемое было достигнуто на прошлой неделе после того, как писательница Джоан Роулинг в своем блоге написала о своем непринятии того, что транс-женщины пользуются общественными местами для женщин (например, туалетами).

Позже газета Sunday Times сообщила, что в слитом плане правительства прописаны правила, запрещающие использование “однополых женских пространств, таких как туалеты, “людьми с мужской анатомией”.

В апреле министр по делам женщин и равноправия Лиз Трасс заявила комитету, что к лету она организует “защиту однополых пространств, что крайне важно”. Не комментируя и не оспаривая статью Sunday Times, пресс-секретарь Дауниг-стрит заявил, что разделяет позицию Управления по вопросам равенства правительств, возглавляемого Трасс.

“Джонсон – это pound shop (магазин, где всё продаётся по цене 1 фунт стерлингов) Трампа”, – сказала CNN Кристин Бернс, британская политическая активистка, которая занимается проблемами транс-людей, а также является автором книги “Транс Британия: наше путешествие из тени”. По ее мнению, Brexit поощрял людей быть расистами.

“Откатывать назад права трансгендеров в такой лихорадочный момент означает не только поощрение людей к трансфобии, но и применение физической силы”, – предупредила она.

Джонсон отказался поддержать продление переходного периода Brexit, несмотря на то, что эксперты по торговой политике настаивают на том, что Британии нужно больше времени для переговоров по торговле, особенно в условиях пандемии.

Все это происходит во время, когда правительство пытается убедить общественность в том, что его стратегия по борьбе со вспышкой коронавируса была “мировой победой”, по словам Джонсона, чья программа отслеживания COVID-контактов в Великобритании столкнулась с проблемами. Давно отложенная попытка Великобритании создать собственное приложение для отслеживания коронавируса была отвергнута в пользу Apple и Google.

“Будет ли Джонсон сосредоточен на правительственном управлении, а не на управлении посредством пресс-релизов, когда британская экономика пикирует, страна сталкивается с “ужасающим уровнем безработицы и, возможно, дальнейшими волнами пандемии”? – задался вопросом Сондерс.

“Терпение общественности к этим выходкам может снизиться”, и Джонсон должен будет сосредоточиться на “разговорах о рабочих местах, рабочей занятости и политике здравоохранения”, отметил Сондерс. “Или эти выходки станут более отвратительными и еще больше будут разобщать, чтобы привлечь внимание общественности”.