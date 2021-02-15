Народные депутаты на этой неделе рассмотрят законопроекты по легализации гражданского оружия, усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также о поддержке легкой промышленности.

Об этом на брифинге сообщил народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Законопроект об оружии

“По вопросам повестки дня, который мы должны рассмотреть на этой неделе, то я хотел бы отметить несколько законопроектов. Во-первых, так называемый законопроект о легализации гражданского оружия. На самом деле это закон, который регулирует вопросы оборота оружия в нашей стране, и там есть единственный вопрос, который требует обсуждения и сегодня будет обсуждаться у нас на фракции – это вопрос разрешить или не разрешить короткоствольное оружие для его хранения населением”, – сказал Гетманцев.

По его словам, по этому проекту закона во фракции есть разные мнения.

“Есть разные мнения в нашей фракции. Я вообще не могу говорить, что есть какая-то позиция во фракции, потому что в действительности это довольно спорный вопрос и лично у меня возникают сомнения в необходимости такого разрешения”, – заявил нардеп.

Законопроект о туризме

“Кроме того, закон о туризме. Действующий закон о туризме уже устарел, и мы с вами понимаем, что действующая отрасль – это отрасль, которая была одной из самых уязвимых вследствие коронакризиса. Ей необходимо развитие, ей необходима поддержка, ей необходима определенная либерализация с одной стороны – с другой стороны, недопущение создания финансовых пирамид на базе операторов. Мы знаем о громких банкротствах в прошлом и мы не имеем права допустить их в будущем”, – отметил нардеп.

Законопроект о поддержке легкой промышленности

На этой неделе рассмотрят законопроект 4410 о поддержке легкой промышленности, который по его словам, легкая промышленность ожидает уже в течение нескольких лет.

“Этот законопроект связан с установлением пониженных ставок для сырья, которая так необходима нашим промышленникам, чтобы производить конечную продукцию здесь, в Украине, с другой – повышение ставок пошлин до максимально допустимой в соответствии с нашими международными обязательствами пределы на продукцию, которая является конкурентным для нашей отечественной легкой промышленности “, – пояснил он.

Законопроект о дорожном движении

“Также мы рассмотрим законопроект об усилении ответственности в сфере безопасности дорожного движения. Мы все заинтересованы в том, чтобы смертей на дорогах было меньше, чтобы мы с вами в конце навели порядок на дорогах, как и в государстве. Наведение этого порядка лежит в плоскости в том числе повышение ответственности”, – сообщил председатель комитета ВР.

Другое

Также, заявил Гетманцев, в повестке дня – два законопроекта, связанные между собой и связаны с законом о “инвестнянь” – это внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

Кроме того, будет рассмотрен законопроект о детективной деятельности, который предусматривает возможность для узаконивания деятельности частных детективов в Украине.