С 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления карантинных ограничений. В частности, откроются детские садики, спортивные комплексы и фитнес-центры, а также будут сняты ограничения на посещение кладбищ.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, с 1 июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, планируется открыть:

• детские сады;

• спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов);

• детско-юношеские спортивные школы;

• пляжи и зоны отдыха у водоемов;

• учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

“Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ”, – отметил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что с 23 мая в Киеве начался второй этап ослабления ограничений. В частности, открылись магазины площадью до 1000 квадратных метров. Возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт, который “должен перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения”.

“В воскресенье, по графику выходного дня, на линиях работали 191 автобус, более 250 троллейбусов, 125 трамваев. И 60 маршруток “Киевпасстранса”. Также с субботы перевозят пассажиров и маршрутки частных перевозчиков. В воскресенье их в городе работало 770 единиц”, – рассказал Кличко.

По его словам, весь подвижной состав обязательно проходит дезинфекция. В транспорте действует обязательный масочный режим: как для водителей и кондукторов, так и для пассажиров.

Масочный режим также обязателен для посетителей рынков: в частности, промышленных и сельскохозяйственных ярмарок, которые сегодня начали работать в столице.

Также сегодня в городе открыли спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях. Кроме того, заработал метрополитен.

При этом в рабочие дни продолжает действовать ограничение на въезд крупногабаритного транспорта на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе. Действует ограничение утром с 07:00 до 10:00 и вечером – с 17:00 до 20:00.

(На видео – с 1:55)