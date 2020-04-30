Это вовсе не удивительно, ведь такие изделия обеспечивают безопасность маленьких пассажиров.

Именно поэтому к покупке необходимо подходить максимально ответственно. Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать современное детское автокресло и какие параметры стоит при этом учитывать. Недорого купить автокресла для детей можно тут https://naditok.com.ua/detskie-tovary/avtokresla — в интернет-магазине “На діток”, который осуществляет доставку по всей Украине.

Соответствие весу и возрасту малыша

Родители должны подбирать автокресла, исходя из возраста и антропологических данных ребёнка. Для удобства выбора все товары на рынке в целом подразделяются на несколько групп:

0+. Сюда относятся компактные детские автокресла в виде люльки-переноски, а предназначаются они для детишек до 13 кг. Конструкции ставят на заднее или переднее сиденье против движения транспорта. Данные изделия используют в качестве переносок, качалок или прогулочных колясок по типу “трость”. Для фиксирования используются штатные ремни безопасности или система Isofix.

0+ и 1.Предназначается такое автокресло для детей от 12 до 48 мес. от рождения (10-17 кг.). Они предусматривают различные положения наклона спинки. Конструкции выполняются по форме “мыльницы” и крепятся за счёт силового каркаса в направлении движения авто.

2 и 3. Родители могут купить автокресло данного типа для ребёнка до 7 лет, вес которого составляет 15-25 кг. Главной особенностью данных изделий является удобная фиксация детей внешними автомобильными ремнями.

3. Такое автокресло в машину заказать можно для ребенка более старшего возраста весом до 36 кг. Для фиксации используются стандартные автомобильные ремни. Изделия третьей группы выполняются в виде сиденья-подкладки (бустера).

Помимо крепления штатными ремнями безопасности, многие модели известных фирм предусматривают возможность фиксации ребёнка с помощью системы Isofix или Latch / SuperLatch.

Выбирая автокресло для ребенка также следует учитывать дизайн и размеры изделий, материал изготовления и надежность каркаса (наибольшей лёгкостью обладают алюминиевые модели), возможность соединения блока с колесами, дополнительные защитные механизмы и т. д. Еще один важный момент — стоимость автокресла. Цена хорошего изделия может быть невысокой, но лучше не отдавать предпочтение самым дешевым моделям.