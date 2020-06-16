Такое решения приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем внеочередном заседании 16 июня, проинформировали в пресс-службе Кабинета Министров.

Так, комиссия приняла решение “о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей ранее 1 июля этого года”.

Как отметил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, несмотря на необходимость оздоровить этим летом более 1,2 млн детей, большинство из которых являются представителями льготных категорий, клиническая ситуация с коронавирусом COVID-19 остается достаточно напряженной.

“Мы видим большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так как это было в 2018-2019 годах. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работают с COVID-19”, – заявил Степанов.

Кроме того, по его словам, дети будут приезжать в лагеря из разных регионов Украины, в которых эпидемиологическая ситуация отличается. Степанов подчеркнул, что это может способствовать распространению коронавируса между регионами.

К тому же в детских лагерях проверки установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм.

“В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина”, – объяснил глава МОЗ.

Степанов уточнил, что 22 июня станет дополнительной датой, когда можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей.