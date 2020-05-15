Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Коммерциализация и разрешение получать такую “услугу” в Украине способствуют бесконтрольной продаже украинских детей за границу. Ситуация с младенцами в гостинице, которая получила огласку (отель “Венеция” в Киеве, где находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев), еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. Рождение ребенка далеко от матери является неестественным. Таким образом, Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых “поставляет” Украина таким образом, мы не знаем”, – рассказал Кулеба.

По его мнению, ни одно государство не обязано “обеспечивать” семьи детьми, более того, иностранные. При этом каждый ребенок имеет неотъемлемое право на семью.

“В этом контексте опускается понятие “матери”, которая родила ребенка, но не является его генетической матерью. Дети, которые сегодня находятся в отеле, фактически имеют биологических матерей, находящихся в Украине. Но при организации процесса суррогатного материнства они пока остались без родителей. Как генетических, так и биологических”, – отметил обмудсмен.

Он подчеркнул, что суррогатное материнство – это эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворения потребностей взрослых. При этом оно нарушает права ребенка.

“Я категорически против коммерческого суррогатного материнства, это объективизация ребенка и позиционирование его как товара”, – добавил Кулеба.