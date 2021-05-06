Дев'ятеро дітей, народжених жінкою з Малі, помістили в інкубатори ще на 2 - 3 місяці, оскільки вони народилися на 30 тижні вагітності. Коли діти будуть достатньо розвинені — їх спільно з матір'ю відпустять додому.

Про це повідомляє BBC.

Директор клініки, де народилися діти, повідомив, що народження дев’ятьох немовлят одночасно – надзвичайна рідкість.

Однак 25-річна породілля почувається чудово. П’ятеро дівчаток та чотири хлопчики народилися здоровими (для свого терміну) й розвиваються відповідно до свого терміну.

При народженні, вага малят становила від 500 г до 1 кг.

Лікарі повідомили, що породіллю ушпиталили на 25 тижні вагітності через кровотечу. Медикам вдалося продовжити вагітність до 30 тижня. Під час пологів (кесарів розтин) жінці допомагали 10 лікарів та 25 медпрацівників.

Спочатку лікарі сподівалися на те, що жінка народить сімох дітей. Для того, аби пологи пройшли безпечно, її скерували до Марокко, де значно кращий рівень медичного обслуговування.

Чоловік Сіссе, Кадер Арбі, досі в Малі, разом зі старшою донькою пари.

“Бог дав нам цих дітей. Він той, хто вирішує, що з ними буде. Я не переймаюся через це. Коли Всевишній щось робить, Він знає чому та для чого”, – сказав він.

До цього у світі було ще два подібних випадки. В 1971 році в Австралії та у 1999 році в Малайзії. Однак, ці діти прожили лише по кілька днів та померли через недостатність розвитку.

У 2009 році в США жінка народила вісьмох дітей. Всі її діти досі живі та здорові.