Крупнейший сайт, посвященный компьютерным технологиям, CNET опубликовал подборку своих лучших статей о видеоиграх, консолях PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S и передовых технологиях.

Материалы этой недели, которые нельзя пропустить:

PS5, Xbox Series X и климатический кризис, с которым столкнулись видеоигры следующего поколения

Новые монолитные консоли Sony и Microsoft предназначены для десятилетней игры – Джек Райна разобрался, как они могут повлиять на цели человечества по нормализации климатической ситуации в мире.

Cyberpunk 2077: невероятная игра, которая оправдывает невероятный ажиотаж

Дэниел Ван Бум рассказывает о самой ожидаемой игре года.

Образец астероида из Японии возвращается домой и готов раскрыть секреты солнечной системы

Автоматическая межпланетная станция Японского агентства аэрокосмических исследований Хаябуса2 доставила образцы древних образцов на Землю, завершая историческую шестилетнюю миссию к астероиду Рюгу. Рассказывает Джексон Райан.

Facebook все лгал и лгал в 2020 году

Пандемия, выборы в США и возмущение расовой несправедливостью создали идеальные условия для дезинформации в социальных сетях.

Google 2020: столкновения поисковых гигантов с DC из-за антимонопольного законодательства и дезинформации

После вражды со своими сотрудниками Google теперь скрещивает мечи с законодателями и регулирующими органами. Подробнее в материале Ричарда Ниева.

Игра в жанре графического квеста Myst появилась в VR, и она идеально подходит для этого

Скотт Стейн пишет, что в Oculus Quest появилась классическая игра, и она великолепна, но очень хочется нового продолжения.

AirPods Max: наушники Apple за 549 долларов поднимают планку шумоподавления

“Они стоят целое состояние, но пока мы впечатлены”, – пишет Дэвид Карной.

Как World of Warcraft сохраняет свое стройное повествование

Секрет “фирменной истории” в играх, книгах и комиксах World of Warcraft – команда штатных историков, кробковая доска и много ниточек, которые ведут друг к другу. Рассказывает Стеф Панекасио.

Судьбу “распознавания лиц” решат в 2021 году

Ряд судебных исков и законодательных мер означают, что дебаты по поводу использования распознавания лиц готовы усилиться. Подробнее – в материале Альфреда Нг.