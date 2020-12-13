Материалы этой недели, которые нельзя пропустить:
PS5, Xbox Series X и климатический кризис, с которым столкнулись видеоигры следующего поколения
Новые монолитные консоли Sony и Microsoft предназначены для десятилетней игры – Джек Райна разобрался, как они могут повлиять на цели человечества по нормализации климатической ситуации в мире.
Cyberpunk 2077: невероятная игра, которая оправдывает невероятный ажиотаж
Дэниел Ван Бум рассказывает о самой ожидаемой игре года.
Образец астероида из Японии возвращается домой и готов раскрыть секреты солнечной системы
Автоматическая межпланетная станция Японского агентства аэрокосмических исследований Хаябуса2 доставила образцы древних образцов на Землю, завершая историческую шестилетнюю миссию к астероиду Рюгу. Рассказывает Джексон Райан.
Facebook все лгал и лгал в 2020 году
Пандемия, выборы в США и возмущение расовой несправедливостью создали идеальные условия для дезинформации в социальных сетях.
Google 2020: столкновения поисковых гигантов с DC из-за антимонопольного законодательства и дезинформации
После вражды со своими сотрудниками Google теперь скрещивает мечи с законодателями и регулирующими органами. Подробнее в материале Ричарда Ниева.
Игра в жанре графического квеста Myst появилась в VR, и она идеально подходит для этого
Скотт Стейн пишет, что в Oculus Quest появилась классическая игра, и она великолепна, но очень хочется нового продолжения.
AirPods Max: наушники Apple за 549 долларов поднимают планку шумоподавления
“Они стоят целое состояние, но пока мы впечатлены”, – пишет Дэвид Карной.
Как World of Warcraft сохраняет свое стройное повествование
Секрет “фирменной истории” в играх, книгах и комиксах World of Warcraft – команда штатных историков, кробковая доска и много ниточек, которые ведут друг к другу. Рассказывает Стеф Панекасио.
Судьбу “распознавания лиц” решат в 2021 году
Ряд судебных исков и законодательных мер означают, что дебаты по поводу использования распознавания лиц готовы усилиться. Подробнее – в материале Альфреда Нг.
- Ранее сообщалось, что видеоигра года Cyberpunk 2077 установила абсолютный рекорд в Steam по количеству одновременных игроков: более 1 млн человек.
- Разработчики CD Project RED заявляли, что накануне выхода долгожданной игры Cyberpunk 2077 количество предварительных заказов достигло 8 млн копий.
- На сайте рецензий Metacritic появились первые оценки авторитетных западных изданий на самую ожидаемую игру года Cyberpunk 2077. Творение польской студии CD Projekt Red оценили в среднем в 91 балл из 100 возможных.
- В начале декабря студия CD Projekt RED показала финальный трейлер Cyberpunk 2077.