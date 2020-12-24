Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он напомнил, что МОЗ с привлечением украинских специалистов и международных экспертов разработало “дорожную карту” вакцинации украинцев от COVID-19 в 2021 – 2022 годах (которую еще называют “национальным планом по вакцинации”).

Степанов планирует уже сегодня подписать указ, “который вводит в действие эту дорожную карту”.

В МОЗ рассчитывают, что вакцинация начнется уже в феврале 2021 года. Однако, по словам министра, “сроки могут сдвинуться на некоторое время в связи с поставкой вакцины”.

Координировать процесс вакцинации будет оперативный штаб МОЗ, который возглавляет сам Степанов. На региональном уровне контролировать процесс будут региональные координаторы.

Глава МОЗ подчеркнул, что в течение 2021 – 2022 годов планируется охватить вакциной не менее 50% населения Украины.

Было выделено 9 приоритетных групп для вакцинации от коронавируса:

• Медработники (включая тех, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19).

• Военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, которые участвуют в операции Объединенных сил.

• Работники социальной сферы.

• Люди, проживающие в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.), и персонал таких учреждений.

• Люди преклонного возраста (от 60 лет), включая тех, которые относятся к группам медицинского риска (имеют сопутствующие заболевания, которые могут спровоцировать осложнения и даже смерть).

Речь идет о: заболеваниях эндокринной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических заболеваниях дыхательных путей, нервной системы, хронических заболеваниях мочевыделительной системы, онкологических заболеваниях, хронических заболеваниях крови и так далее.

• Работники критически важных структур государственной безопасности: в том числе ГСЧС, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы безопасности, военнослужащих ВСУ, Министерства внутренних дел.

• Учителя и другие сотрудники сферы образования.

• Лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями.

• Люди, которые находятся в местах ограничения свободы или СИЗО, и работники таких заведений.

По словам Степанова, люди старше 60 лет будут рекомендованы для получения вакцины в первую очередь.

“В рамках приоритетных групп люди старше 60 лет будут рекомендованы к получению вакцины в первую очередь, поскольку риск к развитию COVID-19 в тяжелых формах и риск смертности для таких людей значительно выше. Однако, старший возраст как ключевой приоритет может измениться на основе окончательной информации о безопасности, эффективности и переносимости вакцин людьми преклонного возраста. Это зависит от вакцины, которую мы получим”, – уточнил Степанов.

Глава МОЗ проинформировал, что план по вакцинации включает пять этапов, которые запланированы на 2021-2022 годы:

1. Первый этап. Вакцинация людей с критическим риском инфицирования и тех, “которые выполняют критическую функцию ответа на пандемию” (медработники, военнослужащие, которые находятся в зоне ООС). На этом этапе МОЗ планирует охватить вакциной около 355 тысяч человек.

2. Второй этап. Вакцинация людей с очень высоким уровнем инфицирования и тех, кто оказывает медицинские услуги (люди, которые находятся в группе риска по возрасту, медработники). Планируется охватить около 2,3 млн человек.

3. Третий этап. Вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности страны. Планируется охватить около 7,2 млн человек.

4. Четвертый этап. Вакцинация людей с повышенным риском инфицирования и тех, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности страны. Планируется охватить около 11 млн человек.

5. Пятый этап. Вакцинация других категорий населения, которые не входят в число приоритетных групп. Планируется охватить около 19 млн человек.

(На видео – с 11:00)