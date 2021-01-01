Известный французский диджей и продюсер Дэвид Гетта дал праздничный новогодний концерт на фоне Лувра в Париже.

Об этом сообщает издание NME.

Заранее записанное шоу музыканта транслировалось в новогоднюю ночь. Все желающие могли посмотреть трансляцию на YouTube.

Как сообщает агентство Reuters, концерт в Париже является частью благотворительной инициативы “United at Home”, которую диджей запустил в начале этого года.

Все средства от парижского концерта пойдут ЮНИСЕФ и французской благотворительной организации Les Restos du Coeur, которая обеспечивает едой нуждающихся.

This is how we gonna jump into 2021 all together!!!!!

Who’s ready ? 🙋‍♂️

Tomorrow 12AM CET#unitedathome pic.twitter.com/O8tMXVNWgM — David Guetta (@davidguetta) December 30, 2020

Записывая благотворительное выступление, Гетта в комментарии журналистам выразил надежду, что все вакцинируются от коронавируса.

“Я собираюсь вакцинироваться, и надеюсь, что люди тоже сделают это, потому что я не вижу другого выхода из этой ситуации”, — подчеркнул он.

Диджей добавил, что надеется на прекращение пандемии в 2021 году и на “одну большую безумную вечеринку”.

“Я хочу сказать им (моим поклонникам), что мы станем свидетелями самой сумасшедшей вечеринки в нашей жизни, это будет потрясающе”, — рассказал он.

‘Get the vaccine’: French DJ David Guetta wants everyone to take the COVID-19 vaccine so the world can have a big mad party in 2021 https://t.co/Tghxbcf71e pic.twitter.com/jYaWNOlvcx — Reuters (@Reuters) December 30, 2020

Стоит отметить, что ранее в 2020 году Гетта дал два благотворительных концерта, собрав 1,5 млн долларов.

СПРАВКА. Пьер Дэвид Гетта — французский диджей и продюсер. Он является одним из самых популярных музыкальных продюсеров, сотрудничает с такими исполнителями и группами как Jessie J, The Black Eyed Peas, Рианна, Мадонна, Pitbull, Ферги, Snoop Dogg, Sia, Martin Garrix, Lady Gaga, Ники Минаж и другими.

В 2011 году по результатам авторитетного международного рейтинга DJ Magazine Дэвид Гетта стал диджеем номер один. В 2019 году он занял 3 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.

Кроме того, он – лучший ди-джей во версии DJMAG 2020 года.