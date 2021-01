Об этом сообщает издание NME.

Заранее записанное шоу музыканта транслировалось в новогоднюю ночь. Все желающие могли посмотреть трансляцию на YouTube.

Как сообщает агентство Reuters, концерт в Париже является частью благотворительной инициативы “United at Home”, которую диджей запустил в начале этого года.

Все средства от парижского концерта пойдут ЮНИСЕФ и французской благотворительной организации Les Restos du Coeur, которая обеспечивает едой нуждающихся.

This is how we gonna jump into 2021 all together!!!!! Who’s ready ? 🙋‍♂️ Tomorrow 12AM CET #unitedathome pic.twitter.com/O8tMXVNWgM

Записывая благотворительное выступление, Гетта в комментарии журналистам выразил надежду, что все вакцинируются от коронавируса.

“Я собираюсь вакцинироваться, и надеюсь, что люди тоже сделают это, потому что я не вижу другого выхода из этой ситуации”, — подчеркнул он.

Диджей добавил, что надеется на прекращение пандемии в 2021 году и на “одну большую безумную вечеринку”.

“Я хочу сказать им (моим поклонникам), что мы станем свидетелями самой сумасшедшей вечеринки в нашей жизни, это будет потрясающе”, — рассказал он.

‘Get the vaccine’: French DJ David Guetta wants everyone to take the COVID-19 vaccine so the world can have a big mad party in 2021 https://t.co/Tghxbcf71e pic.twitter.com/jYaWNOlvcx

— Reuters (@Reuters) December 30, 2020