#Буквы приводят расшифровку фрагметов этих записей. Гео Лерос опубликовал несколько видеозаписей с участием человека, похожего на Дениса Ермака. Они датированы августом-октябрем 2019 года и сделаны на скрытую камеру, прикрепленную, вероятно, к одежде собеседника Ермака. В ходе запечатленных на камеру диалогов Денис Ермак обсуждает с собеседниками назначения на отдельные должности, поиск кандидатов, стоимость “услуг” и условия их предоставления, а также встречается с претендентами на должности. Так на записи, датированной 3/10/2019, Денис Ермак обсуждает с собеседником назначение “хорошей девочки”, а также вопрос о том, как деньги будут в последующем поделены:

Денис Ермак (Д.Е.): Это Федя. Я забрал. Смотри, это [неразборчиво]. Ну, не важно. Собеседник (С.): Не суть, да. Д.Е.: Он мне привез пять. С.: Ну, привез пять. Д.Е: У него ж*па, у него позабирали [неразборчиво], он рассчитался с мусорами [неразборчиво], ко мне не ехал, меня не хотел пугать. Я как бы мог сделать бэк, могу сделать [неразборчиво]. С.: Ну, блин девочка – хорошая, не это самое. Тут же знаешь, чисто человеческая точка зрения. Получить деньги – это вопрос принципа. А то, что мы ей поможем, это по-любому. Д.Е.: Там или то пять, или это пять… Я просто не разбирался, нужно посчитать. С.: Давай сделаем так: Денису говорить не надо, Денис берет четыре из десяти.. Из пяти. По $500 раскинем, б*я. Это твои друзья. Д.Е.: Это мои друзья, давай тогда по штуке.

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020

На другом видео, датированном 20/08/2019, собеседник предлагает Денису Ермаку помочь с получением должности некой “красивой девочке”. Ермак соглашается при условии, что “девочка в теме”.

С.: Девочка есть красивая. И очень сильно хочет возглавить или ТРК Украина, или Внешэкспоцентр. Это все дуся. Д.Е.: Если сделать все красиво. И девочка в теме, то это как раз достаточно легко. Только мы этим заниматься не будем. Мы перекинем ее на людей. И там в принципе, учитывая место тусовки… Ты видел это… С.: Не, я тут преследую чисто меркантильные интересы. Д.Е.: Там телка в парламентском комитете, ну пи***ц. Ее чисто е***ь, знаешь. Так что в этом плане достаточно легко. [неразборчиво]. С.: Я перекину резюме? Д.Е.: Даа!

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020

На ролике, датированном 16/09/2019 Денис Ермак встречается не только со своими собеседником, который присутствует и на других записях, но и с кандидатом на руководящую должность в “Укрзализнице”. Ермак уточняет у кандитата “информацию по работе”. В ходе диалога выясняется, что одновременно с этим подыскивают кандидата на пост в Киевской таможне.

С.: Мы говорим о Киевской таможне. Д.Е.: [неразборчиво] где работали? [неразборчиво] Кандидат: То есть никакой информации вам обо мне… Д.Е.: Нет, ну она есть информация. Я хотел, что бы вы рассказали. К.: Биографическая справка или… Д.Е.: Нет, именно по работе. Что вы делали… К.: Я вообще, когда сюда шел, мне говорили, что там уже вопрос решенный. Замминистра в Мининфраструктуры курирует зализницю. Это та информация, которая у меня есть. Д.Е.: Это куда вы хотели? С.: Я вас перепутал 100%. Это “Укрзализниця”. К.: Да. Я имею информацию по электронной таможне, потому что раньше, работая в [неразборчиво], я был включен в делегацию соединенного штаба вместе с руководителями информационной таможни [неразборчиво] специалистами. Д.Е.: C [неразборчиво] знакомы? К: Нет, не знакомы. Ну, Валентин Шуляк, Олег Николаенко, [неразборчиво], люди, которые возглавляи информационную таможню. У меня, скажем так, я много занимался этим вопросом, но у меня немножко другая специализация. Д.Е. Не, [неразборчиво]. У нас таких вопросов не стоит.

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020

На видео за 23/09/19 Денис Ермак и его собеседник обсуждают некую сделку на сумму в 45 млн. При этом Денис Ермак уточняет, что после приезда его брата пойдет на Банковую, где расположен Офис Президента.

С.: 45 миллионов, извините. Я как бы эти деньги видел. Мне очень нравится эта сумма. Д.Е.: Сейчас приедет брат. Я поеду на Банковую. Мы все обстоятельства переговорим. С ТЗ и этими всякими. Без [неразборчиво] никто никуда не уйдет. [неразборчиво] С.: [неразборчиво] подтверждает, осуществить хотя бы на 10% имеет возможность только НАТОвская и у ЕС вот эта х**ня. [неразборчиво]. Там не только спутник. Все. 45 миллионов не дают спокойно жить. Я даже знаю компании, которые будут летать. Я даже знаю, кто будет покупатель. Я все знаю. Ты понимаешь, Такой профи – пять лет стаж или семь. В мусарке считается? Дядь, уже семь лет прошло, шесть…

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020

Спустя неделю — 30/09/2019 — Денис Ермак и его собеседник встречаются снова. Ермак описывает собеседнику о своих планах, сравнивая свой подход с деятельностью “американских лоббистских структур”. При этом Ермак отмечает, что в течение полугода “поток людей иссякнет”.

Д.Е.: Я ее лично подаю. [неразборчиво], кстати, хорошее общение как раз по НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — ред.). Принимают решение – окей. Не принимают, значит, заходим с другого пути. Вот это, что мы можем предложить. Первым лицам сказать, что все нормально, дать рекомендации и отправить на [неразборчиво]. Будет принято решение – зашибись. Не будет – пожалуйста, у нас есть альтернативные вариантный выход. Я и с Андреем [неразборчиво]. В принципе любую поддержку — начиная от кандидатов, заканчивая помощью [неразборчиво] продвижения в структуры, а это уже правильно. По образу и подобию американских лоббистских как бы структур. Я уже со всеми договорился. Даже те, которые не [неразборчиво] у нас нету, допустим, доступа. Возьмем там Министерство по делам детей. Хотя в принципе это Коля Тищенко. Ну, допустим, у нас нету. Мы все равно готовы это взять в рамках вот этого бюро все распиарить, показать, и прочее. Поток людей он в течение полугода иссякнет и нужно на другой немножко в этом плане.

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020

Также предметом обсуждения в ходе этой встречи становится конкурс на должность (какую именно не сообщается), в котором должен участвовать заранее оговоренный кандидат. В ходе разговора Ермак отмечает, что не всегда отобранными на должности кандидатами по итогу были довольным.

Д.Е.: Конкурс, он подаст пусть документы. Вообще не вопрос, пусть делает скан. Еще я дополнительно [неразборчиво]. Чтоб вот не через ж**пу, через рот и что-угодно. А вот, конкурс. То есть пусть подает обязательно. У нас… Я ж всех своих прогоняю, я ж перестраховываюсь, чтоб никто [неразборчиво]. Я сначала напрямую, а потом параллельно в системе: Верховная Рада, это самое [неразборчиво], получаю имена все входящие, конверты [неразборчиво]. То есть все как бы по-правильному. Сейчас еще важно, кого назначат секретарем СНБО. Не дай Бог Данилова. [неразборчиво] Д.Е.: [неразборчиво] а потом: “от Ермака х*рня такая”. С.: Не, я ж х*ровых людей тебе не присылаю.

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020