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«Девушка Бонда» Куриленко излечилась от коронавируса

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная в частности по роли девушки Джеймса Бонда, рассказала о том, что полностью излечилась от коронавируса.

Понедельник, 23 марта 2020, 19:10

Об этом она сообщила в Instagram.

Куриленко рассказала, что в первую неделю болезни ей было очень плохо.

“Я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая”, — вспомнила она.

По ее словам, сейчас симптомов заболевания у нее почти нет, остался лишь кашель по утрам.

“Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день”, – отметила она.

Теги: коронавирус

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