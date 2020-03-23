«Девушка Бонда» Куриленко излечилась от коронавируса

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная в частности по роли девушки Джеймса Бонда, рассказала о том, что полностью излечилась от коронавируса.

Об этом она сообщила в Instagram.

Куриленко рассказала, что в первую неделю болезни ей было очень плохо.

“Я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая”, — вспомнила она.

По ее словам, сейчас симптомов заболевания у нее почти нет, остался лишь кашель по утрам.

“Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день”, – отметила она.