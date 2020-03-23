«Девушка Бонда» Куриленко излечилась от коронавируса

Об этом она сообщила в Instagram.
Куриленко рассказала, что в первую неделю болезни ей было очень плохо.
“Я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая”, — вспомнила она.
По ее словам, сейчас симптомов заболевания у нее почти нет, остался лишь кашель по утрам.
“Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день”, – отметила она.
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