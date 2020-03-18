Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная в частности по роли девушки Джеймса Бонда, у которой ранее обнаружили COVID-19, рассказала, как лечится от вируса.

Об этом актриса сообщила в своем Instagram-аккаунте.

”Привет всем! Я чувствую себя лучше сегодня. Моя температура прошла! Я слышала, что люди не могут понять, где я сейчас нахожусь. Я в Лондоне! Как я узнала, что это коронавирус, а не просто грипп? Я сделала тест на коронавирус, который оказался положительным. Какие лекарства назначают врачи в качестве лечения? Никакие!” – говорится в сообщении.

Куриленко подчеркнула, что доктора сказали ей принимать парацетамол в случае слишком высокой температуры и слишком сильной боли.

”Тем не менее, я принимаю витамины и добавки. Обратите внимание, что эти витамины не излечивают коронавирус, а только помогают укрепить иммунную систему для борьбы с ним!” – добавила она и рассказала о каждом препарате.

Пантотеновая кислота – витамин В5, жизненно важен для здоровой жизни. Как и все комплексные витамины группы В, витамин В5 помогает организму преобразовывать пищу в энергию.

Витамин Е – это жирорастворимое, незаменимое питательное вещество с противовоспалительными свойствами. Витамин Е помогает поддерживать иммунную систему, функцию клеток и здоровье кожи. Это антиоксидант, который делает его эффективным в борьбе с воздействием свободных радикалов, вызываемых метаболизмом пищи и токсинов в окружающей среде.

Витамин С – основной водорастворимый антиоксидант в крови и клетках тканей.

Куркумин (или Куркума) – противовоспалительное, антиоксидантное.

Цинк – помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами.

”Я также принимаю коллоидное серебро, но, пожалуйста, будьте осторожны, потому что на некоторых сайтах есть предупреждения, так как не каждый может его принимать. Пожалуйста, проверьте, подходил ли он вам или у вас могут быть осложнения со здоровьем. Я также принимаю Cell Food, но еще раз, пожалуйста, проверяйте веб-сайты об этом, поскольку некоторые люди не рекомендуют принимать их! Всем удачи!” – резюмировала актриса.